SÖZ fordert die Anerkennung der türkischen und exjugoslawischen Volksgruppen!

Wien (OTS) - Die Partei SÖZ - Sozial & Ökologisch setzt sich für die Anerkennung, des Minderheitenstatus für Türk*innen und Angehörige der Ethnien des ehemaligen Jugoslawien in Österreich ein.



„Die Anerkennung als Volksgruppe ist ein wichtiger Schritt für Wertschätzung und Inklusion!“, betonte Hakan Gördü, der Parteiobmann des SÖZ. Diese Forderung sei Teil des Wahlprogramms der Wiener Partei SÖZ und man freue sich bereits auf den Diskurs.



„Die türkische und ehemals jugoslawische Gemeinschaft lebt bereits in vierter Generation in Österreich und hat große Verdienste hinsichtlich der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Landes. Die Erweiterung der anerkannten Volksgruppen ist im Sinne der österreichischen Verfassung und bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Eine historische Gelegenheit für Österreich!“, so Gördü weiter. Direkt im Anschluss an die Wien Wahl, soll juristisch geprüft werden, wie dieser Weg am leichtesten zu beschreiten ist.



Die Vorteile, die Gördü anspricht sind vor allem die staatliche Unterstützung der anerkannten Volksgruppen, was den Erhalt ihrer kulturellen, sprachlichen und religiösen Eigenschaften angeht. Durch die Anerkennung einer Volksgruppe, werden diese verstärkt gegen Diskriminierung und Benachteiligung geschützt.



Gördü: „Ein Verbot der Führerscheinprüfung auf Türkisch, wäre so nicht möglich gewesen. Dieses jahrelang gut funktionierende System wurde kaputt gemacht, zu Ungunsten vieler hart arbeitender Bürgerinnen und Bürger“ - „Mit der Anerkennung als Volksgruppen-Minderheit wird die kulturelle Koexistenz als Bereicherung der Gesamtgesellschaft auch rechtlich geschützt werden.“



Die Erhaltung und Förderung der Muttersprache in Schulen, die Amtssprache bei Behörden, der Grundsatz der Gleichbehandlung sowie verstärkte Minderheitenrechte sind die ausschlaggebenden Argumente für diese Forderung, so Gördü.



Rückfragen & Kontakt:

SÖZ - Sozial&Ökologisches Österreich der Zukunft

Ayse Albayrak

info @ soez.at|www.soez.at