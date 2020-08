Wohnbaustadträtin Gaal: „Stadtstraße Aspern“ ist wichtige Ergänzung zu leistbarem und lebenswertem Wohnraum in der Donaustadt

Gute Verkehrsinfrastruktur ist ein entscheidender Teil des Wiener Wohnbau-Modells

Wien (OTS) - Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal begrüßt, dass es nun grünes Licht für die Errichtung der „Stadtstraße Aspern“ gibt. „Die Donaustadt ist einer der attraktivsten und dynamischsten Bezirke Wiens, der bei den Wienerinnen und Wienern als Wohnort immer beliebter wird. Die Stadt unterstützt diese Entwicklung, indem sie in der Donaustadt für leistbaren und lebenswerten Wohnraum sorgt, der sich möglichst harmonisch in den Bezirk einfügt und durch neue und bessere Infrastruktur eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten schafft. Um diese Veränderung positiv zu begleiten, muss aber natürlich auch das Verkehrsangebot an diese Situation angepasst werden“, so Gaal.

„Es ist eine große Stärke des Wiener Wohnbau-Modells, dass die Stadt eben nicht nur Wohnungen errichtet, sondern sich auch mit großer Umsicht und vorausschauender Planung um die entsprechende Infrastruktur vor Ort kümmert“, so Gaal weiter. Die neue Verbindung werde die Mobilität in der Donaustadt optimieren und das sei eine gute Nachricht für den 22. Bezirk. (Schluss)

