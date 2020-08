AK startet „Offensive: Arbeitsmarkt“

Erste Diskussion im Rahmen der „Offensive: Arbeitsmarkt“ der AK am 12. August zum Thema „Jugend ohne Chance?“

Wien (OTS) - „Die Arbeitslosenzahl in Österreich ist dramatisch hoch, die höchste in der Zweiten Republik“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. Im Herbst könnte die Lage noch dramatischer werden. Wo liegen die Probleme genau? Welche Lösungsansätze sind am vielversprechendsten? Darüber wird die AK im Rahmen der „Offensive:

Arbeitsmarkt“ mit verschiedenen Expertinnen und Experten diskutieren.

Die erste Diskussion zum Thema „Jugend ohne Chance?“ findet am Mittwoch, den 12. August statt. Junge Menschen sind besonders schwer von der derzeitigen Krise auf dem Arbeitsmarkt betroffen. Um eine verlorene Generation zu verhindern, braucht es rasche und wirksame Maßnahmen, um die Erreichung der Lernziele in der Schule, den Einstieg in Lehre und in den Beruf nach Ende einer Ausbildung zu sichern sowie jungen Erwachsenen das Nachholen von Berufsabschlüssen zu ermöglichen. Unter der Moderation von Puls4-Journalistin Gundula Geiginger diskutieren AK Arbeitsmarkt-Expertin Silvia Hofbauer, Julia Bock-Schappelwein (WIFO), Britta Schmidjörg vom WUK Jugendcoaching Coaching Plus sowie die Journalistin und ehemalige Lehrerin Melisa Erkurt.

Die Diskussion wird am 12. August ab 9.30 Uhr auf der Seite www.arbeiterkammer.at/OffensiveArbeitsmarkt zu sehen sein. Die nächsten Termine der „Offensive: Arbeitsmarkt“ sind der 18. August (Thema: „Jobs für Langzeitarbeitslose?!“) und der 26. August (Thema:

„Mit dem Sozialstaat aus der Krise?!“).

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

ChefIn vom Dienst

+43 1 50165 12565

presse @ akwien.at

https://wien.arbeiterkammer.at