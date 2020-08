Katastrophe in Beirut

„Wir sind innerlich tot“

Wien/Beirut (OTS) - "Wir sind am Leben, aber innerlich tot. “ Die Hilfswerk International Leiterin im Libanon, Mireille Karaky, erzählt von den tiefen Wunden, die die Katastrophe in Beirut hinterlässt. „ Ich finde keine Worte für das Leid. Alles in unserer Stadt ist kaputt. Es ist wie in einem Horrorfilm. Die Menschen in Beirut brauchen jetzt dringend Hilfe! “

Die österreichische Hilfsorganisation Hilfswerk International ist seit 2006 im Libanon tätig und hilft den Menschen durch Humanitäre Hilfe und nachhaltige Entwicklungsprogramme.

Explosion am Hafen gibt dem Libanon den Rest

Der Libanon stand in den letzten Jahren vor großen Herausforderungen. Inmitten der schlimmsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten lebt die Hälfte aller Libanesinnen und Libanesen unter der Armutsgrenze. Die Corona-Krise verschlimmerte die ohnehin hohe Arbeitslosigkeit noch mehr. Durch die Explosionen und die Zerstörung weiter Teile der Infrastruktur wird die Situation für Menschen im Libanon von Tag zu Tag prekärer.

Hilfe für Beirut dringend benötigt

Die Menschen brauchen am jetzt vor allem Nahrung. Denn der Hafen von Beirut war der Dreh- und Angelpunkt für die Warenlieferungen ins Land. Ein Großteil aller Produkte wird über ihn importiert. Die wichtigsten Getreidereserven als auch medizinische Vorräte befanden sich im Hafen bzw. in der Nähe davon. Das führt zu einem massiven Mangel an Grundmaterialien.

Spendenmöglichkeit

Das Hilfswerk International verteilt Nahrungsmittel und Hygieneartikel für die Opfer der Katastrophe.





www.hilfswerk.at/international oder

Spendenkonto: Bawag P.S.K.

IBAN AT71 6000 0000 9000 1002 Kennwort "Hilfe für Libanon"





Hilfswerk International

Hilfswerk International ist eine österreichische und weltweit tätige Hilfsorganisation, die seit 1978 Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe leistet. Wir stehen Menschen in Krisensituationen bei, verbessern Lebensbedingungen und schaffen neue Perspektiven. Als Teil der Hilfswerk-Familie unterstützt Hilfswerk International benachteiligte Familien in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales, Landwirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung. Hilfswerk International hilft Menschen dabei, ihre eigenen Potentiale (wieder) zu entfalten, und stärkt diese langfristig.

Seit 2006 sind wir im Libanon tätig, und unterstützen dort Flüchtlinge und libanesische Familien aus einkommensschwachen Verhältnissen.

Spendenmöglichkeit Hilfswerk International Hilfe für Beirut Jetzt spenden

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk International

Mag. Bianca Weissel

Kommunikation und Medien

0676 87 87 60110

bianca.weissel @ hilfswerk-international.at

www.hilfswerk.at/international