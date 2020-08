ÖSTERREICH: Strache hat nötige Unterschriften für Antreten bei Wien-Wahl

Strache: "Wir haben in allen 23 Bezirken die nötigen Unterstützungserklärungen"

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH auf ihrem Online-Portal oe24.at und in ihrer Freitagsausgabe berichtet, hat Heinz-Christian Strache die notwendigen 2.950 Unterstützungserklärungen für ein Antreten bei der Wien-Wahl. Er wird also – vorausgesetzt die Bezirkswahlbehörde erkennt seinen Wohnsitz im 3. Wiener Gemeindebezirk an – zur Wahl antreten.

„Ja, die Freude über diesen ersten Erfolg bei meinem politischen Comeback ist wirklich groß – wir haben heute in allen 23 Bezirken alle nötigen Unterstützungserklärungen, die wir für ein Antreten zur Wien-Wahl brauchen. Ich trete jetzt zur Wien-Wahl an, da können meine Gegner vor lauter Ärger noch so viele Purzelbäume schlagen“, so Strache zu ÖSTERREICH.

Laut dem Team Strache habe man das Limit von 2.950 Unterschriften um rund 10 % überschritten. Nötig waren in jedem der 23 Bezirke 50 und jedem der 18 Wahlkreise 100 Unterschriften. 80 % der Erklärungen sind in Bezirksämtern abgegeben worden der Rest bei einem Notar.

