ORF-„Sommergespräche“ 2020 zum Zweiten: Mit Werner Kogler, Die Grünen

Filzmaier-Analyse in der „ZIB 2“, „Sommer(nach)gespräche“ in ORF III, dazu Podcast-Premiere

Wien (OTS) - Seit 1981 gehören die ORF-„Sommergespräche“ zu den politischen Fixterminen des Landes. Heuer stellen sich die Parteichefinnen und Parteichefs von NEOS, Die Grünen, FPÖ, SPÖ und ÖVP erstmals den Fragen von Gastgeberin Simone Stribl. Weiter geht es am Montag, dem 10. August 2020, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit Werner Kogler (Die Grünen).

Mindestens so ein Publikumshit wie die „Sommergespräche“ selbst sind die anschließenden Analysen von Peter Filzmaier (gemeinsam mit je einer Printjournalistin bzw. einem Printjournalisten) in der „ZIB 2“ – um 22.00 Uhr in ORF 2, diesmal an seiner Seite: Karin Leitner (Tiroler Tageszeitung).

Auch ORF III blickt wieder auf das aktuelle Interview zurück – mit von Ingrid Thurnher geleiteten „Sommer(nach)gesprächen“ ab 22.30 Uhr. Nach dem „Sommergespräch“ mit Grünen-Chef Werner Kogler diskutieren bei der ORF-III-Chefredakteurin: Lothar Lockl, ehemaliger Wahlkampfleiter und Kommunikationschef der Grünen, Wahlkampfleiter auch für Bundepräsident Alexander van der Bellen, heute selbständiger PR-Berater, Tatjana Lackner, Kommunikations-Profilerin und Rhetorik-Strategin, Fritz Dittlbacher, ORF-2-Chefreporter und ehem. TV-Chefredakteur, und Dieter Chmelar, Kabarettist und Kolumnist.

Die von Simone Stribl moderierten „Sommergespräche“ gibt es heuer erstmals auch im Podcast-Format zum Nachhören. Als Online-Zusatzangebot sind sie direkt nach der Sendung 30 Tage lang auf tv.ORF.at sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen (Spotify, iTunes) abrufbar.

Wer die „Sommergespräche“ im Web oder via App mitverfolgen will, dem stellt die ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) Live-Streams zur Verfügung. Außerdem werden die „Sommergespräche“ als Video-on-Demand bereitgestellt und bleiben alle bis zum 7. September verfügbar und weltweit abrufbar. ORF.at bietet Interessierten ausführliche Zusammenfassungen und Analysen der Gespräche jeweils gleich nach der Sendung, informiert in detaillierten Berichten über die Reaktionen, ergänzt seine Berichterstattung um Videos der ORF-TVthek und der „ZIB 2“-Analysen und gibt Userinnen und Usern die Gelegenheit zum Mitdiskutieren auf debatte.ORF.at.

Auch der ORF TELETEXT berichtet im Rahmen seiner Innenpolitik-Berichterstattung nach jedem „Sommergespräch“ detailliert über die Inhalte und wichtigsten Statements der Parteichefinnen und -chefs und präsentiert Reaktionen aus Politik, Wirtschaft etc.

Zweiter Gast bei Simone Stribl ist Werner Kogler. Er hat die Grünen bei der Nationalratswahl im Vorjahr zurück ins Parlament und erstmals in eine Regierung auf Bundesebene geführt. Wurde in der Corona-Krise alles richtig gemacht? Wie schwer fällt die Arbeit in der Regierung im Vergleich zur Arbeit als Oppositionspartei? Wo ist die Handschrift der Grünen erkennbar, wo kann sich der kleine Koalitionspartner von der mächtigen ÖVP abgrenzen und wie bewertet der erste grüne Vizekanzler die Zukunft seiner Partei?

Der weitere „Sommergespräche“-Fahrplan jeweils um 21.05 Uhr in ORF 2

17. August: Norbert Hofer, FPÖ

24. August: Pamela Rendi-Wagner, SPÖ

31. August: Sebastian Kurz, ÖVP

