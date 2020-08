AVISO – Pressegespräch zum MedAT-Aufnahmetest 2020 in Wien am 13. August 2020

Wien (OTS) - Anlässlich der MedAT-Aufnahmetests der Medizinischen Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz sowie der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) am Freitag, 14. August 2020, lädt die MedUni Wien die MedienvertreterInnen einen Tag zuvor, am Donnerstag, 13. August 2020, zu einem Pressegespräch in die Messe Wien ein (10:00 Uhr, Foyer D, Zugang von der U2-Station Krieau).

Dort finden am Freitag für rund 5.400 BewerberInnen die Aufnahmeverfahren unter strengen Sicherheitsauflagen zum Schutz aller Beteiligten in Hinblick auf das Covid-19-Ansteckungsrisiko statt. Weitere rund 2.500 BewerberInnen für das Medizinstudium in Wien, die in Westösterreich oder Deutschland wohnen, absolvieren den Aufnahmetest im Messezentrum Salzburg.

Anita Rieder, Vizerektorin für Lehre der MedUni Wien, und Hans-Peter Hutter vom Zentrum für Public Health der MedUni Wien, der die nötigen und umfassenden Schutzmaßnahmen fachärztlich begutachtet hat, stehen Ihnen beim Pressegespräch am 13. August als AnsprechpartnerInnen zur Verfügung. Sie werden u.a. erläutern, welche Herausforderungen für die Durchführung der Aufnahmeverfahren in Wien und Salzburg gemeistert werden mussten, wie das umfassende Sicherheits- und Präventionskonzept im Detail aussehen und welche Anforderungen beim MedAT 2020 an die BewerberInnen gestellt werden. Außerdem gibt es eine kurze Führung durch die Location in der Messe Wien.

Pressekonferenz zum MedAT 2020

Messe Wien, Foyer D, Zugang von der U2-Station Krieau, Donnerstag, 13. August 2020, 10:00 Uhr.



Ihre AnsprechpartnerInnen sind:

- Anita Rieder, Vizerektorin der Medizinischen Universität Wien für Lehre

- Hans-Peter Hutter, stellvertretender Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin, Zentrum für Public Health der MedUni Wien

Um Anmeldung wird gebeten: pr @ meduniwien.ac.at



Achtung Redaktionen: Am Freitag, 14. August 2020, beim eigentlichen Termin für die MedAT-Aufnahmeverfahren, sind wegen des strengen Sicherheitskonzepts keine MedienvertreterInnen vor Ort zugelassen! Die Austria Presse Agentur (APA) wird von allen Veranstaltungsorten Film- und Fotomaterial über OTS kostenlos zur Verfügung stellen.

Pressegespräch zum MedAT-Aufnahmetest 2020 in Wien

Datum: 13.08.2020, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Messe Wien, Foyer D / Zugang von der U2-Station Krieau

Messeplatz 1, 1020 Wien, Österreich

