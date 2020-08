Verkehrsverbund Ost-Region (VOR): Denke VOR – reise nachhaltig!

Facebook-Kampagne: VOR unterstützt klimafreundlichen Ausflugsverkehr

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - Lohnenswerte Ausflugsziele stehen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland direkt vor der Haustüre und laden zu spontanen Kurzurlauben und Tagesausflügen ein. Ob die vielfältige Landschaft des größten Bundelandes Niederösterreich, 2.300 Sonnenstunden im Burgenland oder unvergessliche Erlebnisse für die gesamte Familie in der Bundeshauptstadt Wien – die Auswahl für jeden Geschmack ist in den 3 Bundesländern unerschöpflich. Mit einer aktuellen Facebook-Kampagne informiert VOR in den kommenden Wochen zu top-Ausflugsmöglichkeiten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Ohne Auto, sondern einfach, sicher und komfortabel mit den Öffis! Infos unter: www.facebook.com/VORgmbh

Unter dem Motto „Denke VOR – reise nachhaltig“ rückt VOR die öffentliche Anreise zu attraktiven Ausflugszielen in der Ostregion in den Fokus. Eingestreut sind Gewinnspiele mit spannenden Fragen zu Öffi-Fahrten und Nachhaltigkeit. Als Hauptgewinn winkt ein Gutschein für ein entspannendes Wochenende für die ganze Familie in einer burgenländischen Therme. Jeder, der mit den Öffis fährt, kann bei dieser Aktion gewinnen: an manchen Tagen winkt für die Anreise mit den Öffis ein GRATIS Eintritt zu erlesenen Ausflugszielen. Es zahlt sich also aus, dem VOR-facebook Account zu folgen: www.facebook.com/VORgmbh

Tipp: Mit dem VOR Freizeitticket ab ins Öffi-Wochende!

Wochenend-Ausflüge in der Ostregion lassen sich mit dem neuen Freizeitticket des VOR noch günstiger und einfacher als je zuvor gestalten: Ein Erwachsener mit 2 Kindern bis zum 15. Lebensjahr sowie ein Hund können am Samstag, Sonntag oder an einem Feiertag einen ganzen Tag entweder um € 19,90 (Freizeitticket) in Niederösterreich und dem Burgenland oder um € 25,70 (Freizeitticket Plus) in Niederösterreich, dem Burgenland und Wien alle öffentlichen Verkehrsmittel, mit Ausnahme der Züge des Fernverkehrs und der Mariazellerbahn, nutzen. Das Freizeitticket ist über alle VOR-Verkaufsstellen (z. B. Online-Ticketshop, VOR AnachB App, VOR BuslenkerInnen oder das VOR ServiceCenter am Wiener Westbahnhof), allen Verkaufsstellen der Wiener Lokalbahnen, der blau-gelben Bahnen und Bergbahnen sowie der Raaberbahn auch an allen Verkaufsstellen der ÖBB erhältlich.

