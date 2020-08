Erste Bauteilaktivierung im Sozialen Wohnbau kühlt erfolgreich gegen die Sommerhitze

Die kühlende Temperierung über die Wohnungs-Decken ermöglicht angenehmen Aufenthalt im Wohnquartier MGG22 in den Hundstagen.

Wien (OTS) - NEUES LEBEN errichtete gemeinsam mit Projektpartner und Initiator M2plus Immobilien GmbH in Stadlau den ersten Sozialen Wohnbau mit Bauteilaktivierung. Die Internationale Bauausstellung IBA Wien 2022 zeigt das Wohnquartier MGG22 mit dem innovativen Heiz- und Kühlsystem als „Game-Changer“ für die Energieversorgung im Wohnbau.



Am 10. August kann man am eigenen Leib die Wirkung der energieeffizienten wie ökologischen Deckenkühlung (passives Kühlen mit Bauteilaktivierung) spüren in einer allseitig der Sonne exponierten, stark verglasten Dachgeschoßwohnung. Vor 6 Wochen konnte sich der Direktor der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Dr. Michael Staudinger um 17:00 bei 32 Grad im Schatten im Wohnraum – obwohl westseitig durchfenstert – bei sehr moderaten 23.5 Grad erholen. Ihn überzeugte das „gute und angenehme Raumklima auch bei diesen hohen Sommertemperaturen“. Bei diesem energiesparenden System gibt es – so der ZAMG-Chef – gegenüber dem Energiefresser Klimaanlage auch "keine unangenehme Kaltluft- und Zugsituation."



Der Klimaexperte weiter: “Das kurzfristige Angebot an Windenergie wird hier mit dem ganz anders getakteten Rhythmus von Kühl- und Heizbedarf extrem elegant verbunden.“ Die kühlende Temperierung ist nur die unmittelbar spürbare „Spitze des Eisberges“ der innovativen Energieversorgung mit Windüberschussstrom-Nutzung über Wärmepumpen und Tiefenbohrungen übers ganze Jahr. Es braucht eine Multiplikation solcher Häuser als aktive Energie-Player im Kampf gegen die Klimakrise.



Am Montag 10 August um 16:00 findet eine Pressebesuch mit Vertretern von NEUES LEBEN, der M2plus und der MA20 statt.

Treffpunkt: Mühlgrundgasse 26, Hof Stiege 7

Datum: 10.08.2020, 16:00 - 17:15 Uhr

Ort: Wohnquartier MGG22, Hof Stiege 7

Mühlgrundgasse 26, 1220 Wien, Österreich

Url: https://www.mgg22.at

