Sauberer und ungetrübter Badespaß: Mit BWT entspannt durch den Sommer

Urlaub zuhause: Mit BWT, dem Experten für Pooltechnik und Wasseraufbereitung, gelingt die einfache und mühelose Poolpflege für eine unbeschwerte Badesaison.

Mondsee (OTS/LCG) - Wenn das eigene Zuhause gesundheitlich die wohl sicherste Urlaubsdestination in Zeiten der COVID-19-Pandemie ist, rückt der Pool ins Zentrum der Aufmerksamkeit für ungetrübten Badespaß! Für ein anhaltendes Badevergnügen ist es wichtig, das Poolwasser, Schwimmbecken und die Pooltechnik regelmäßig zu warten. Mit dem richtigen Werkzeug und den passenden Pflegeprodukten von BWT ist das ein Kinderspiel: Das umfangreiche Filtertechnik- und Pflegesortiment für Pools von Europas führendem Wassertechnologie-Unternehmen bietet für sämtliche Reinigungsschritte die optimale Lösung. Zuletzt wurden die BWT-Poolprodukte mit dem PLUS X AWARD als „Beste Marke des Jahres 2020“ ausgezeichnet.

„Dank unserer Technologieführerschaft und unserer jahrzehntelangen Erfahrung bieten wir für jeden Bedarf die beste Aufbereitungstechnik und die passenden Pflegeprodukte für das Poolwasser. Nur wenige Unternehmen erhalten diesen PLUS X AWARD – wir sind sehr stolz, die ‚Beste Marke des Jahres 2020‘ im Bereich Pool zu sein. Mit BWT gelingt die unkomplizierte und umweltschonende Reinigung, Pflege und Wartung von Pools. Bei richtiger Pflege kann der Einsatz von Chemikalien reduziert werden. Das dankt uns nicht nur unsere Haut, sondern auch die Umwelt“ , betont Wolfgang Stangassinger, COO Pool Technologies bei BWT.

Hilfreiche Tipps vom führenden Poolprofi für eine unbekümmerte Badesaison

Als Europas führender Experte für Pools und Wasseraufbereitung bietet BWT sämtliche Produktlösungen für das Badevergnügen in allen Poolvarianten. Voraussetzung für einen hygienisch sauberen Pool sind grundlegende Pflegemaßnahmen. Denn mit der richtigen Pflege vermeidet man nicht nur hartnäckigem Algenbefall, sondern beugt auch gesundheitlichen Risiken für Kinder und Erwachsene vor und kann die heißen Sommerwochen unbeschwert genießen.

Die innovative Schwimmbadpflege von BWT sorgt während der Sommerhitze für entspannte und erfrischende Stunden im Wasser. Die Superformel der „4 in 1“-Komplett-Schwimmbadpflege von „BWT BENAMIN® Ultra Clear“ garantiert kristallklares Schwimmbadwasser bei extrem reduziertem Chloreinsatz und deutlich weniger Chlorgeruch. Bei 40 Kubikmeter Beckeninhalt sorgt sie etwa drei Wochen lang für eine optimale Poolhygiene. Auch das langsam lösliche Kombinationsprodukt mit Chlor auf organischer Basis, „AQA Marin multifunktional“, sorgt für keimfreies Wasser, eine bessere Wirkung des Sandfilters durch Flockung und hält circa zehn Kubikmeter Schwimmbeckenwasser in einem optisch und hygienisch einwandfreiem Zustand. Wichtig für die optimale Aufbereitung des Schwimmbadwassers ist zudem die Regulierung des pH-Werts.

„Bei Poolwasser liegt der Idealbereich für den pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4. Befindet sich der pH-Wert außerhalb dieses Bereiches, wirken Wasserpflegeprodukte weniger gut und Korrosion wird begünstigt. Außerdem kann es zu Reizerscheinungen von Augen und Haut kommen“ , erklärt Stangassinger.

Smarte Poolboje für hygienisch reines Badewasser

Damit die Wasserwerte über die gesamte Saison im Gleichgewicht bleiben und hygienischen Badespaß garantieren, wacht der smarte Wassertester „BWT ICO Station“ 24 Stunden am Tag im Poolwasser. Die neue, kompakte Poolboje ermittelt in Echtzeit alle relevanten Wasserwerte des Pools und sendet unter Berücksichtigung der lokalen Wettervorhersage maßgeschneiderte Pflegehinweise an das Smartphone des Nutzers. Der praktische Helfer, dessen Akku lediglich einmal für eine ganze Saison aufgeladen werden muss, spart so Arbeit und Zeit und sorgt für hygienisch sicheren und langen Badespaß.

Entspanntes Badevergnügen dank Poolroboter

Die Sonne scheint und man möchte eigentlich nur in der Sonne liegen und ohne viel Aufwand das erfrischend kühle Nass genießen. Damit mehr Zeit für Erholung bleibt, überlässt man die Reinigung ganz einfach einem Poolroboter. BWT bietet mit den drei Poolroboter-Linien B, D und P die optimale Produktlösung für jeden Bedarf, jede Poolform und jede Poolgröße. Die BWT-Poolroboter finden sich mittels „Smart Navigation“ im Pool zurecht und berechnen so für jeden Pool die optimale Route. Das verbessert die Reinigungsqualität und spart Energie, da die Reinigungszyklen deutlich kürzer und effektiver sind. Wer es besonders komfortabel wünscht, wählt den Poolroboter D300 mit App-Verbindung und steuert die Poolreinigung bequem per „BWT Best Water Home App“. Für jeden Pooltyp – egal ob Folienbecken, Fliesen oder Polyesterpools – gibt es den passenden kleinen Reinigungsexperten von BWT. Die leistungsstarken Helferlein sorgen für eine optimale Reinigung, klares Wasser, makellose Oberflächen und entfernen dabei mit der einzigartigen und hocheffektiven 4D-Filtertechnologie auch kleinste Schmutzpartikel. So kann man den perfekt gepflegten Pool unbeschwert in vollen Zügen genießen.

„Als Komplettanbieter bieten wir das Know-how und die Produkte für energieeffiziente Poolanlagen jeder Größe. Die richtige Kombination aus Technik und Pflegeroutine verlängert die Lebensdauer der gesamten Poolanlage“ , ergänzt Stangassinger.

Der „BWT Poolroboter D300“ inklusive „BWT ICO Station“ ist im Onlineshop aktuell im Vorteilsset um 1.479 Euro erhältlich. Weitere Informationen sowie alle BWT-Poolprodukte finden Sie im Onlineshop auf www.bwt.com/shop.

