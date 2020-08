Das Tagebuch einer E-Commerce-Agentur während COVID-19

Die Geschichte, wie eine Webagentur aus Wien innerhalb von 12 Stunden mit 2.000 Produkten online gegangen ist.

Wien (OTS) - Es ist Sonntag, 29. März, um 19.00 Uhr klingelt das Telefon unserer Familie, ein Besitzer eines örtlichen Supermarktes im 2. Wiener Gemeindebezirk ruft an und bittet mich, dringend in seinen Laden zu kommen. Dies alles geschah eine Woche vor der Einführung einer Vorschrift, die die Menschen dazu verpflichtet, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen. Es ist Sonntag, wir kommen gerade aus dem Praterwald zurück, und die Zeiten sind verwirrend.

Als ich um 19.15 Uhr im Supermarkt ankomme, sehe ich, dass der Besitzer abgelenkt und verwirrt ist. Ich spreche ihn an und frage ihn, ob alles in Ordnung sei. "Die Polizei war hier, vielleicht müssen wir wegen der Pandemie jetzt schließen, aber die Feiertage stehen vor der Tür und wir sind voll ausgerüstet", antwortete er.

Das ist noch nicht das Ende, er hält für einige Augenblicke inne, denkt schweigend nach und kommt mit dem Satz, den ich nie vergessen werde:

“Ich brauche bis morgen früh einen Online-Shop mit etwa 2.000 Produkten!”

Von der Anfangsphase an war mir klar, dass eine lange Nacht vor mir liegt. Ich habe mich umgehend mit meinem Sharobella-Team in Verbindung gesetzt.

Die Lösung, wie man einen E-Commerce-Shop in 12 Stunden live bringt, liegt vor Ihnen (Probieren Sie das nicht zu Hause!)

Zuerst denken Sie über die Produkte nach, welche Informationen wir haben und in welchem Format sie vorliegen. Dann organisieren Sie die Daten so weit wie möglich (Strichcodes, Namen, Kategorien, Preise), und bereiten Sie den Import als CSV-Datei vor.

Außerdem sind die Produktbilder eine große Aufgabe, die es zu bewältigen gilt. Es ist fast 19:30 Uhr, wir mussten uns schnell einen Plan ausdenken. Mit einem Lastwagen in den 22. Bezirk zu fahren, um 2.000 Artikel in das Fotostudio unserer Partner zu bringen, ist zu viel Arbeit. Wir brauchen schnell etwas.

"Mobile Foto-Shootings", nichts könnte an diesem Punkt schneller sein. Wir baten das Supermarktpersonal, Telegrammgruppen zu öffnen und von ihren Smartphones aus 3 Bilder pro Produkt in der folgenden Reihenfolge zu schießen:

Foto von dem Barcode Foto der Vorderseite Foto der Rückseite

Schließlich gingen wir zu einer Plattform für Freiberufler und suchten nach VAs (virtuellen Assistenten), ich nehme an, Sie wissen woher. Wir luden Bildmuster herunter und verteilten die restlichen Aufgaben.

Wo ist nun der E-Commerce-Teil, werden Sie wahrscheinlich fragen? Es ist Programmier-Zeit!

Die Bereitstellung eines schnellen Linux-Rechners und der Betrieb eines WooCommerce - WordPress-Shops - mein Team und ich sind dabei. Wir haben die Shop-Subdomain des Supermarkts zugewiesen. Wir wählten die einfache, aber stabile und schnelle WordPress-Vorlage - eine Storefront. Wir eröffneten ein Konto über Stripe & PayPal als Online-Zahlungsverfahren. Durch das Ausfüllen der Firmendaten und die Installation unserer empfohlenen WordPress-Plugins konnten wir die Compliance und die Grundfunktionalität des Shops unterstützen, und so geht es schlank vonstatten.

Schließlich ist es bereits 22:00 Uhr. Es es ist an der Zeit, die VAs zu engagieren, mehr Automatisierung einzuführen, Datenimporte, Stilkorrekturen, E-Mail-Setups, Rechnungskonfigurationen, CDN und erste erfolgreiche Testbestellungen sind da. Die Sonne geht auf, die Vögel singen und es ist bereits 6:48 Uhr. Eine neue Woche beginnt. Es ist Montagmorgen! Wir alle lieben den Montag, Zeit zum Schlafengehen.

Als wir gegen 14 Uhr aufwachten und Dutzende von Bestellungen und viele weitere Nachrichten sahen, war das alles einfach überwältigend. Wir halfen einer ganzen Gemeinschaft bei den Lebensmitteleinkäufen, indem wir während der Pandemie online bestellten, bevor sich Passah wie Moses fühlte. Die folgende Woche war der Optimierung dieses Geschäfts während der Nacht gewidmet, während die Kunden schliefen.

Diese Geschichte lehrte uns eine wertvolle Lektion!

Das richtige Produkt am richtigen Ort und zur richtigen Zeit haben MVPs sind real und schlank zu sein ist der Schlüssel Nichts sollte die Kreativität aufhalten Dinge können heute getan werden Rechtzeitig digital aufgestellt sein

Es ist an der Zeit, all den erstaunlichen Menschen zu danken, die an diesem besonderen Projekt gearbeitet haben, und wir möchten bald wieder zu normalen Tagen zurückkehren.

