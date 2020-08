Biologisch abbaubare Karten leisten einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz!

Umweltfreundliche Kunden-, Gutschein- und Geschenkkarten als Alternative zu herkömmlichen Plastikkarten

Wien (OTS) - Auch in Österreich ist Plastikmüll der am häufigsten gefundene Müll in der Natur. Mehr und mehr wird erkennbar, wie sehr Plastik entlang des gesamten Lebenszyklus von der Produktion über die Nutzung bis zur Entsorgung auch die menschliche Gesundheit bedroht.

Die CSS GmbH bietet seit kurzer Zeit alternative Basismaterialien zu herkömmlichem PVC an, die ideal für eine klimaneutrale Kartenproduktion geeignet sind.

ECO-Line Karten

Biologisch umweltfreundliche Karten sind nur unwesentlich teurer in der Produktion als herkömmliche PVC- Karten, jedoch leisten sie einen wertvollen Beitrag für die Umwelt. Der Einsatz von biologisch abbaubaren Karten lässt sich sehr gut in ein nachhaltiges Unternehmenskonzept einbetten, sagt Andreas Korger, Geschäftsführer der CSS GmbH.

ECO CARD - aus Karton für Gutschein- und Geschenkkarten

Ökologische und recycelbarer Karton ist die beste Wahl für Gutscheinkarten, die nur kurz zum Einsatz kommen, wenn Sie eine nachhaltige Alternative zu PVC suchen. Die FSC-Zertifizierung (Forest Stewardship Council) stellt sicher, dass die Holz-Papier-Kette die aktuellen Managementstandards für forstwirtschaftliche Ressourcen einhält. Kartonkarten sind auch mit Magnetstreifen und/oder Chip erhältlich.

Plastikkarten aus dem Meer

Nach derzeitigen Schätzungen landet in jeder Minute eine LKW-Ladung Plastikmüll in den Weltmeeren. Hochgerechnet sind das mehr als 10 Millionen Tonnen im Jahr! Mit der SAVE the OCEAN-Card leisten wir, gemeinsam mit Ihnen, einen Beitrag gegen die Meeresverschmutzung und für den Umweltschutz. , so Andreas Korger - Geschäftsleitung CSS GmbH.

ECO Line Karten als Alternative zu Plastikkarten

Mit Barcode, Magnetstreifen oder Chip

