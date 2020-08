Anschober: Erfreulich große Unterstützung für Arbeitszeitmodell „90 für 80” – Arbeitsschritte zur Umsetzung bereits gestartet

Wien (OTS) - Gemeinsam mit dem neuen Corona-Kurzarbeitsmodell und der neuen Corona-Arbeitsstiftung hat sich die Bundesregierung auch auf das Forcieren des solidarischen Arbeitszeitmodells geeinigt. „90 für 80“ ermöglicht jeweils vier MitarbeiterInnen ein Verringern der Arbeitszeit auf 80 Prozent, wenn dafür eine neue Mitarbeiterin oder ein neuer Mitarbeiter aufgenommen wird. Der Verdienst wird dabei auf lediglich 90 Prozent verringert, die Sozialversicherungsleistungen orientieren sich am bisherigen Gehalt. ****



Für Sozialminister Rudi Anschober ist es äußerst positiv, wenn nun in einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des ÖGB eine enorme Unterstützung durch zwei Drittel der ArbeitnehmerInnen bestätigt wird. Anschober: „Das belegt, dass derzeit enorm viel Solidarität in der Bevölkerung vorhanden ist. Wie bei der Gesundheitskrise ist die Bevölkerung auch bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit solidarisch und verantwortungsvoll, lebt Zusammenhalt und ein gutes Miteinander. Aktuell wird bereits an der Vorbereitung der Umsetzung des Modells gearbeitet.”

