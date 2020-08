„Nicht tot zu kriegen“: ORF-Premiere für Krimi mit Iris Berben als selbstironische Filmhommage zum 70. Geburtstag

Mit u. a Murathan Muslu, Philipp Hochmaier, Marianne Mendt und Johannes Zeiler

Wien (OTS) - Am 12. August 2020 feiert Iris Berben ihren 70. Geburtstag – und begeht diesen u. a. mit der Premiere ihres jüngsten ORF/ZDF-Filmprojekts mit dem selbstironischen Titel „Nicht tot zu kriegen“. Berben gibt in dem spannenden Krimi am Mittwoch, dem 5. August 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 eine unverwüstliche Showgröße ohne Ablaufdatum, die entnervt alle Register zieht, um sich gegen einen unberechenbaren Stalker zur Wehr zu setzen. Simone Mankus‘ größter Trumpf ist Ex-Cop Fallner (Murathan Muslu), der jedoch selbst in einer Krise steckt. Doch als das Comeback-Konzert der Diva immer näher rückt, wird auch die Bedrohung durch den Stalker akuter. Sie weigert sich jedoch, ihren Auftritt abzusagen und so müssen der Star und sein Bodyguard einen Weg finden, einander zu vertrauen. Mit vielen Ausschnitten aus früheren Berben-Filmen ist „Nicht tot zu kriegen“ auch eine Hommage an die vielseitige Karriere einer besonderen Schauspielerin. Nina Grosse, die mit Iris Berben bereits beim Hochglanz-Dreiteiler „Die Protokollantin“ zusammengearbeitet hat, führte Regie und verfasste das Drehbuch nach dem Roman „Ein Schlag ins Gesicht“ von Franz Dobler. Neben Iris Berben brillieren die Österreicher Murathan Muslu, Philipp Hochmair, Johannes Zeiler und Marianne Mendt. In weiteren Rollen sind u. a. Barnaby Metschurat, Katharina Nesytowa und Jacques Breuer zu sehen.

Anlässlich des 70. Geburtstags der Jubilarin zeigt ORF 2 außerdem ab 11. August, immer dienstags um 23.25 Uhr „Die Protokollantin“ – eine packende Geschichte rund um das Thema Selbstjustiz. In weiteren Rollen spielen u. a. Moritz Bleibtreu, Johannes Krisch und Andreas Lust. Bereits heute, am Dienstag, dem 4. August, um 22.00 Uhr in ORF 1 ist Iris Berbens Besuch bei Stermann und Grissemann in „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ noch einmal zu sehen.

Mehr zum Inhalt von „Nicht tot zu kriegen“

Bei Filmikone Simone Mankus (Iris Berben) liegen die Nerven blank. Seit Wochen bedrängt sie ein Stalker, der immer dreister wird. Da der Polizei die Hände gebunden sind, soll der mürrische Ex-Cop Robert Fallner (Murathan Muslu), der nun als Bodyguard arbeitet, die prominente Filmdiva beschützen. Simones zahlreiche Liebschaften und Yellow-Press-Skandale erschweren es aber, den Stalker zu identifizieren. Fallner vermutet in Simones Vergangenheit einen Hinweis auf die Identität des Verfolgers, doch die polarisierende Glamour-Lady ziert sich, sämtliche ihrer vielen Geheimnisse zu verraten.

Simone Mankus ist ein Kind der späten 60er Jahre, ausgestattet mit Humor, einer sinnlichen Lebenslust, aber auch der Wehmut einer ganzen Generation, die schon wildere Zeiten erlebt hat. Sie findet schnell Gefallen an ihrem stoischen Bodyguard und versucht ihn aus der Reserve zu locken. Innerlich ist Robert Fallner jedoch alles andere als ruhig. Vor einem Jahr hat der ehemalige Kriminalhauptkommissar während eines Einsatzes den 18-jährigen Dealer Marouf erschossen. Seitdem bricht sein Leben auseinander, beruflich wie privat. Nach seiner Suspendierung nimmt Fallner das Angebot seines Bruders Hans (Johannes Zeiler) an, in dessen Security-Firma als Personenschützer zu arbeiten. Während Simones Comeback-Konzert immer näher rückt, wird auch die Bedrohung durch den Stalker immer akuter. Doch Simone weigert sich, ihren Auftritt abzusagen. Und so müssen die Diva und ihr Bodyguard wohl oder übel einen Weg finden, einander zu vertrauen. Zwei, die nicht totzukriegen sind.

