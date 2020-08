Radeln - aber sicher

Radfahren ist voll im Trend in diesem Sommer, so die Versicherungs- und Assistance-Experten von Allianz Partners und GrECo. Nach den Einschränkungen der vergangenen Monate hätten viele Menschen große Lust auf Bewegung. Zudem könne man beim „Radeln“ Sport, Freizeit und Umweltbewusstsein perfekt kombinieren. Allerdings: Fahrräder werden hierzulande zehn Mal häufiger gestohlen als Kraftfahrzeuge. In Kooperation mit der Fahrrad-Registrierdatenbank fase24 und GrECo bietet Allianz Partners daher ab sofort eine neue Fahrradversicherung sowohl online (www.fase24.eu und www.bikepayment.at) als auch über das österreichweite fase24 Fahrradhändlernetzwerk, die für dieses Problem Vorsorge trifft.

Durchschnittlich alle 25 Minuten wird irgendwo in Österreich ein Fahrrad gestohlen, rund die Hälfte davon auf der Straße, ein knappes Drittel aus Wohngebäuden. Pro Jahr macht das rund 22.000 Diebstähle, von denen nur 8,4 Prozent aufgeklärt werden, wie die Kriminalstatistik zeigt. Der Schaden geht alljährlich in den zweistelligen Millionenbereich. Die Dunkelziffer entwendeter Räder dürfte noch deutlich höher liegen, wie Umfragen vermuten lassen. So geben 36 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher an, schon einmal Opfer eines Fahrraddiebstahls geworden zu sein. „Da die Österreicherinnen und Österreicher immer mehr Geld für teurere Fahrräder und E-Bikes ausgeben, wird der Verlust oder die Beschädigung eines Fahrrads tendenziell immer teurer“, betont Dominic Gantner, Vertriebschef bei Allianz Partners Österreich.

Registrierung auf fase24.eu

Ein Teil der gestohlenen Fahrräder landet manchmal herrenlos in Fundämtern, und niemand weiß, woher sie stammen. Dementsprechend empfiehlt es sich, schon beim Kauf sein Fahrrad in der Registrierungsdatenbank fase24.eu speichern zu lassen. fase24 ist Bestandteil der europäischen Kriminalprävention und arbeitet mit der Polizei, öffentlichen Einrichtungen und zahlreichen Sicherheitsnetzwerk-Partnern zusammen. So können Suchabfragen gestartet werden und entwendete Fahrräder wesentlich öfter als bisher schnell und unkompliziert an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgeführt werden.

BikePayment sorgt für umfassenden Schutz

„Zusätzlich zur Registrierung bietet sich auch ein Versicherungsschutz an. Hier punkten wir mit dem Top Produkt am Markt, das eine Neuwertentschädigung bis fünf Jahre nach dem Kauf bietet“, informiert Erwin Pichler, Regional Manager Burgenland der GrECo International AG.

Der Versicherungsschutz kommt aus dem Hause Allianz Partners und besteht für neue Fahrräder oder E-Bikes bis zu einem Gesamtkaufpreis von 12.000 Euro. Versichert sind neben Diebstahl und Raub auch Unfälle, Pannen, Vandalismus oder Bedienungsfehler. Zusätzlich umfasst die Versicherung alle Teile, die fest mit dem Fahrrad oder E-Bike verbunden sind, also Lampen, Sicherheitsschloss oder das mitgelieferte Ladegerät beim E-Bike. Auf Wunsch kann auch der E-Bike-Akku allein versichert werden. Neben der Erstattung der Reparaturkosten oder der Neuwertentschädigung (voller Kaufpreis bis zum 5. Versicherungsjahr) bietet Allianz Partners umfassende Assistance-Leistungen, organisiert bei Panne oder Unfall Hilfe vor Ort und sorgt für den Rücktransport von Rad und Besitzer. Erhältlich ist die sogenannte „BikePayment“-Versicherung je nach Kaufpreis und Vertragslaufzeit ab 70 Euro jährlich für Fahrräder, ab 80 Euro für E-Bikes. Diese kann jederzeit online auf fase24.eu zeitgleich mit der Fahrradregistrierung oder auch ganz bequem über den Fahrradhändler bei Kauf eines Bikes /E-Bikes abgeschlossen werden.

Land der Radler

Die neue Fahrrad-Versicherung dürfte für viele jedenfalls wie gerufen kommen. Immerhin wird Österreich immer mehr zum Land der Radler, für die auch laufend neue Radwege geschaffen werden und die Infrastruktur im Dienste der Nachhaltigkeit verbessert wird. Insgesamt besitzen rund drei Millionen Haushalte 7,3 Millionen Fahrräder. Pro Jahr liegt der Absatz derzeit bei 400.000 Stück. Der Trend geht dabei immer mehr zu hochwertigen Materialien und umfassender Ausstattung, der Marktanteil von E-Bike-Verkäufen liegt bereits bei 38,9 Prozent und damit im europäischen Spitzenfeld. Der Durchschnittskaufpreis eines Fahrrads beträgt aktuell rund 1.600 Euro, der eines E-Bikes etwa 2.800 Euro. Wie Statistiken des VCÖ zeigen, besitzen die Österreicher aber nicht nur viele Räder, sondern benützen sie auch: Rund 5 Millionen Erwachsene und Jugendliche über 15 Jahren legen zumindest gelegentlich Alltagswege per Fahrrad zurück. 2,3 Millionen geben an, häufig in die Pedale zu treten.

Absicherung nicht vergessen

„Bei aller Euphorie für das Radeln, sollte aber die Absicherung nicht vergessen werden“, betont Pichler. Um einem Fahrraddiebstahl vorzubeugen, gibt der Risikomanager ein paar Tipps:

Fahrräder im Freien möglichst an einem fix verankerten Gegenstand (z.B. Straßenlaterne) befestigen.

Fahrräder gut versperren, idealerweise mit einem Bügel- oder Panzerkabelschloss.

Fahrräder nicht immer am selben Ort abstellen und bei Dunkelheit möglichst gut beleuchtete Abstellplätze wählen.

Keine Wertgegenstände und keine Werkzeuge in Radtaschen oder am Gepäckträger lassen.

Bei E-Bikes Akkus versperren oder mitnehmen.





