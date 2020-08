UEFA Europa League Comeback auf PULS 4: Manchester United vs. LASK morgen, um 20:15 Uhr live

Nach der Niederlage im Hinspiel gastiert der LASK mit Neo-Trainer Dominik Thalhammer im altehrwürdigen Old Trafford Stadion von Manchester

Wien (OTS) - Großartige Leistungen, Moral und wunderschöne Tore haben den LASK ins Achtelfinale der UEFA Europa League geführt. Gegen die Superstars von Manchester United setzte es im Hinspiel auf der Linzer Gugl allerdings eine klare Niederlage. Im Rückspiel muss sich der LASK mit Neo-Trainer Dominik Thalhammer wieder auf seine Stärken besinnen und möchte sich auf dem heiligen Rasen von Old Trafford so teuer wie möglich verkaufen. PULS 4 zeigt das Duell um 20:15 Uhr live und exklusiv im österreichischen Free-TV.



PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Phillip Hajszan, Kommentator: Florian Knöchl, Experte: Johnny Ertl

Die besten Szenen der übrigen Spiele gibt es in einer ausführlichen Highlightsendung ab 23:15 Uhr.



UEFA Europa League LIVE: Manchester United vs. LASK

Morgen, um 20:15 Uhr live auf PULS 4



Die UEFA Europa League live im Free-TV auf PULS 4, im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und auf sport.puls4.com

Rückfragen & Kontakt:

sebastian.knoebl @ prosiebensat1puls4.com