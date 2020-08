3.500 E-Scooter in ganz Österreich mit einer App buchen

Wien (OTS) - Der Sharing-Anbieter KIWIride ergänzt ab sofort das umfassende Mobilitätsangebot von wegfinder mit seiner E-Scooter-Flotte. Damit werden in der App zusätzliche 1.750 Elektroroller in Wien, Linz, Steyr und Klagenfurt bequem buchbar. Die erste Fahrt über wegfinder ist bis Ende August kostenlos.

Zahlreiche Sharing-Dienstleister bieten in österreichischen Städten E-Scooter an. Den wirklich nächsten freien Roller zu buchen, ist aber nicht so einfach, sind die Apps der jeweiligen Anbieter nur auf die Fahrzeuge der eigenen Flotte beschränkt. Die Mobility-App wegfinder vereint nun alle Scooter von KIWIride und TIER Mobility in ihrem Mobilitätsportfolio, insgesamt sind das rund 3.500 Roller in ganz Österreich, und zeigt – unabhängig vom Anbieter – wirklich immer den nächstmöglichen Roller an. Im selben Schritt kann der Wunschscooter auch gebucht werden. Eine Registrierung bei verschiedenen Sharing-Partnern wird so überflüssig, ein wegfinder-Account reicht aus. Dabei punktet die App mit voller Benutzerfreundlichkeit: Das Suchen und Buchen gelingt innerhalb weniger Sekunden. Ein freier E-Scooter in der Nähe wird über die App ausgewählt und per Code gescannt. Die wegfinder-Übersicht liefert dann alle notwendigen Infos und die Fahrt kann angetreten werden. Die Verrechnung erfolgt im Anschluss an die Fahrt ebenfalls bequem via App. Davon profitieren gerade jene, die noch nie mit einem elektrischen Kleinroller gefahren sind oder nur gelegentlich damit unterwegs sind.

Zuversichtliche Kooperationspartner

Bei KIWIride zeigt man sich begeistert über die gelungene Kooperation: „ Wir freuen uns riesig, ein Teil der wegfinder-Family zu sein. “ Und auch bei wegfinder ist man stolz, abermals einen Partner ins Boot geholt zu haben: „Mit KIWIride ergänzt jetzt ein weiterer wichtiger emissionsfreier Transportanbieter das wegfinder-Netzwerk. Damit konnten wir seit Anfang des Jahres bereits fünf neue Partner voll integrieren. Mit wegfinder möchten wir die gesamte aktuelle Mobilitätspalette anbieten, deshalb ist die Einbindung weiterer Partner bereits in Planung“ , so Gregor Fischer, Geschäftsführer der iMobility GmbH.

Wie wohin – mit wegfinder von iMobility

Ziel von wegfinder ist es, einen Marktplatz für Mobilität zu schaffen und damit Mobility as a Service (MaaS) in Österreich weiter zu gestalten. Menschen wollen heute mehr denn je flexibel, individuell, umweltfreundlich und unabhängig unterwegs sein. Mit wegfinder werden diese Bedürfnisse erfüllt und effiziente Fortbewegung im Nah- und Fernverkehr mit einem Mix verschiedener Mobilitätsformen ermöglicht. Mittlerweile werden alle österreichischen Verkehrsbünde, ÖBB, WESTbahn, CAT, Vienna Airport Lines sowie auch zahlreiche Anbieter der sogenannten neuen Mobilitätsformen wie Car-Sharing, E-Scooter-Sharing, Bike-Services aber auch Mietwagen- und Motorrollerdienste und zudem Taxiservices erfasst. Pulsgeber hinter wegfinder ist die iMobility GmbH, eine Tochter der ÖBB Holding AG, die am Standort im Herzen von Wien seit der Gründung im Jahr 2015 an digitalen Lösungen rund um einfache und nutzbare Mobilität arbeitet.

