FPÖ – Belakowitsch zu Arbeitslosenzahlen: Wir brauchen ein Schutzpaket für den österreichischen Arbeitsmarkt

Österreichs Arbeitsmarkt steuert wegen des Coronawahnsinns der schwarz-grünen Regierung auf ein Desaster zu

Wien (OTS) - „Über 107.000 Arbeitslose mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres sprechen eine klare Sprache - Österreich steuert wegen des Coronawahnsinns der schwarz-grünen Regierung auf ein Desaster am Arbeitsmarkt zu.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch die aktuellen Arbeitslosenzahlen.

„Diese Regierung schafft es mit ihren Placebo-Maßnahmen nämlich nicht, der österreichischen Wirtschaft eine Planbarkeit und Sicherheit zu vermitteln und es kommen von Schwarz und Grün auch keine echten Impulse für eine Stärkung der Kaufkraft“, kritisierte Belakowitsch.

„Wir brauchen ein Schutzpaket für den österreichischen Arbeitsmarkt, denn ansonsten haben wir Anfang nächsten Jahres über eine Million Arbeitslose in Österreich. Daher muss es unter anderem rasch zu einer sektoralen und temporären Schließung des Zuzugs in den österreichischen Arbeitsmarkt kommen. Überdies braucht es eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes der Corona-Opfer und einen 1000-Euro-Österreich-Gutschein für alle Staatsbürger sowie eine generelle Halbierung der Mehrwertsteuer für heimische Unternehmen. Alleine mit diesen Maßnahmen hätten die Konsumenten und die Unternehmen was davon - das stärkt die Kaufkraft, das stärkt die heimischen Unternehmen und damit auch Österreichs Arbeitsmarkt“, betonte die FPÖ-Sozialsprecherin.

