Konzertverschiebung aufgrund von COVID-19: Melissa Naschenweng Open Air in Kufstein 2021

Das Bergbauern Open Air wird nun am 18. September 2021 in der Festung Kufstein stattfinden.

Graz (OTS) - Liebe Melissa Naschenweng Fans, sehr geehrte Kunden!

Die Folgen der Covid-19-Pandemie haben speziell den Kultur- und Veranstaltungssektor schwer getroffen und bleiben auch weiterhin deutlich spürbar. Durch entsprechende Verordnungen sind alle Länder von Veranstaltungsverboten betroffen, die in Österreich zumindest bis zum 31. August 2020 gelten. Die momentan geltenden gesetzlichen Regelungen die den Kultur- und Veranstaltungssektor nach dem 31. August 2020 betreffen, erlauben es leider nicht das Open-Air Konzert mit Melissa Naschenweng zu spielen, da bei einem Stehplatzkonzert mit freier Platzwahl die Besucherobergrenze mit 200 Personen in den geltenden Verordnungen festgelegt ist.

Diese Tatsache machte bedauerlicherweise eine Verschiebung des Konzertes des Kärntner Wirbelwindes unumgänglich.

Der Veranstalter, das Management und die Künstlerin selbst bedauern diese Maßnahme zutiefst, freuen sich aber den 18. September 2021 als Ersatztermin für das ursprünglich am 19. September 2020 geplante Konzert bekanntgeben zu können.

Alle bereits erworbenen Tickets für das Konzert behalten ihre Gültigkeit!

Wo MELISSA NASCHENWENG ihre pinke Harmonika auspackt und auf die Bühne tritt, werden Bergbauernparties der besonderen Art gefeiert. Wild, schwungvoll und stimmgewaltig – gleichzeitig aber auch gefühlvoll, emotional und voller Hingabe. Im ganzen Lande und weit über die österreichischen Grenzen hinaus tourt das Kärntner Energiebündel quer durch das Land, um mit ihrer energiegeladenen Show die Nachbarinnen und Bergbauernbuam zu begeistern.

2021 wird es soweit sein – der pinke Wirbelwind macht sich bereit, um gemeinsam mit den zahlreichen Fans ein einmaliges Open Air in komplett neuer Form zu feiern. Hierfür hätte die sympathische Lesachtalerin keine passendere Location wählen können: die Festung Kufstein wird sich am 18.09.2021 in einen „Bergbauernkessel“ verwandeln, in dem es für die Madln und Buam kein Halten mehr gibt.

Erstmalig holt sich die „I steh auf Bergbauernbuam“-Interpretin auch Verstärkung in Form einer Live-Band mit auf die Bühne. Melissa einmal ganz anders, ganz neu, aber dennoch so authentisch und sympathisch, wie sie ihre Fans kennen und lieben.

Tickets noch erhältlich auf www.oeticket.com und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Rückfragen & Kontakt:

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Janine Schwarz | Marketingleitung

+43 (0)3135 53577 3629

marketing @ leutgebgroup.com

www.leutgebgroup.com