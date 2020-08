Udo Landbauer fordert Handwerkerbonus für NÖ: Familien, Arbeitnehmer und heimische Betriebe profitieren!

FPÖ NÖ will bis zu 25.000 Euro Förderung für Sanierungen und energieeffiziente Maßnahmen

St. Pölten (OTS) - „Wer in Niederösterreich wohnt, Staatsbürger ist und bei der Sanierung auf niederösterreichische Betriebe setzt, soll mit einem kräftigen Zuschuss vom Land unterstützt werden“, sagt FPÖ Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer. Mit einem neuen Modell des NÖ Handwerkerbonus sollen Arbeits- und Materialkosten für die Wohnraumsanierung und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz vom Land Niederösterreich mit bis zu einem Drittel der tatsächlich angefallenen Kosten gefördert werden. „Davon profitieren unsere Landsleute, Arbeitnehmer, Familien und insbesondere unsere heimischen Unternehmen in Niederösterreich, die mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise noch für längere Zeit zu kämpfen haben werden“, so Landbauer.

Mit dem NÖ Handwerkerbonus sollen Sanierungsmaßnahmen wie Malerarbeiten, Installationen, Spenglerarbeiten oder auch der Austausch von Bodenbelägen mit bis zu 10.000 Euro gefördert werden. Für energieeffiziente Maßnahmen wie Fassadendämmung, Erneuerung von Fenstern oder Dächern, sollen maximal 15.000 Euro pro Haushalt zur Verfügung stehen. Die Freiheitlichen wollen die Förderaktion rückwirkend von ersten Jänner 2020 bis Ende Dezember 2022 für Niederösterreicher zugänglich machen.

„Der NÖ Handwerkerbonus hat das klare Ziel, die Niederösterreicher bei der Sanierung ihres Wohnobjektes zu entlasten und gleichzeitig heimische Betriebe mit Sitz in unserem Bundesland zu unterstützen und damit Arbeitsplätze zu sichern“, fordert Landbauer ein Sonderbudget für den NÖ Handwerkerbonus.

