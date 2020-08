ServusTV ist im Juli Österreichs Privatsender mit dem größten Wachstum

Ein Millionenpublikum fieberte bei packenden Live-Sportsendungen mit – Rekordwerte für „Servus Wetter“, „Quizmaster“, „PM Wissen“ und „Terra Mater“

Wals-Siezenheim (OTS) - David Alaba, Dominic Thiem, Marc Marquez und Valentino Rossi – die Mega-Stars der Sport-Szene gaben sich im Juli bei ServusTV die Ehre. Mit dem Finale des Deutschen Fußball-Pokals, stark-besetzten Tennis-Turnieren und schließlich dem langersehnten Auftakt der MotoGP gab es im Juli beim Salzburger Privatsender wieder Live-Spitzensport. Die MotoGP erzielte vom Start weg Top-Marktanteile: 13,3% beim ersten Rennen in Jerez, beim 2. Saisonlauf eine Woche später 14,6 % (Basis 12+), bzw. 15% und 12,7% (Gruppe 12-49)

Insgesamt kam ServusTV im Juli 2020 auf einen Monatsdurchschnitt von 3,3%, hat sich im Vergleich zum Vorjahr erneut gesteigert und war zudem Österreichs Privatsender mit dem größten Wachstum (7%).



Am Vorabend erzielte „Quizmaster“ mit Moderator Andreas Moravec neuerlich Rekordwerte: 6,4% Marktanteil im Monatsschnitt sind ein absoluter Bestwert. Die Folge am 17. Juli war mit 8,2% Marktanteil die stärkste seit Sendestart.



Während das Wetter in Österreich auch im Juli wieder recht wechselhaft war, hat sich das „Servus Wetter“ um 20:10 Uhr konstant stark präsentiert und neuerlich Rekorde purzeln lassen: 7,6% Marktanteil im Monatsschnitt sind ein neuer Bestwert, ebenso die Sendung am 29. Juli mit einem Marktanteil von 9,7%.



Neue Rekordwerte gab es auch am Hauptabend: nach dem Bestwert im Vormonat knackte das Wissensmagazin „PM Wissen“ (donnerstags 20:15 Uhr) auch im Juli erneut den Rekord und erzielte 4,7% Marktanteil. „Terra Mater“ entführte die Zuseher nach Asien und Afrika und kam mit 4,7% Marktanteil auf den besten Monatsschnitt des Jahres.



„Wir steigern uns kontinuierlich weiter – und das in allen Bereichen“, freut sich ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider. „Der Vorabend hat sich mit Servus am Abend, den Servus Nachrichten und Quizmaster zu einer Bank entwickelt und wächst stetig weiter. Quer über den Hauptabend erzielen wir in jedem Monat einen neuen Rekord, sei es bei Heimatleuchten, Bergwelten oder PM Wissen.“



Im August folgt nun mit einem Heim-Grand-Prix im Doppelpack am 16. und 23. August das nächste MotoGP-Highlight live vom Red Bull Ring am Spielberg. Außerdem steht der August bei ServusTV auch im Zeichen der Salzburger Festspiele: Am Donnerstag, den 6.8., plaudert „Jedermann“ Tobias Moretti mit seiner „Buhlschaft“ Caroline Peters im „Salzburger Festspieltalk“. Eine Woche später bieten die „Festspiel-Erinnerungen“ (13.8., 22:40 Uhr) einen dokumentarischen Rückblick auf Herbert von Karajans legendäre „Rosenkavalier“-Inszenierung im Großen Salzburger Festspielhaus.



