SPÖ-Frauen gedenken ihrer Ehrenvorsitzenden Barbara Prammer

Heinisch-Hosek und Brunner würdigen Prammers Einsatz für eine Zukunft, in der Frauen gleichberechtigt und selbstbestimmt leben können

Wien (OTS/SK) - "Barbara Prammer hat sich Zeit ihres Lebens für Frauen und ihre Rechte stark gemacht" so SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner. Die SPÖ-Frauen erinnern zum 6. Todestag ihrer Ehrenvorsitzenden und ehemaligen Nationalratspräsidentin an frauenpolitische Meilensteine von Barbara Prammer. ****

So sind in ihrer Zeit als Frauenministerin wichtige Meilensteine wie das Gewaltschutzgesetz in Kraft getreten. Erstmals wurde damals gesetzlich festgelegt, dass der Täter und nicht das Opfer die Wohnung verlassen muss. Dieses Gesetz, für das sich davor Johanna Dohnal und Helga Konrad stark gemacht haben, wurde europaweit zum Vorbild. Viele neue Gewaltschutzzentren entstanden und die Frauenhelpline gegen Männergewalt 0800 222 555 wurde ins Leben gerufen. Ebenso stellte Barbara Prammer die Weichen für die Verankerung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der österreichischen Verfassung.

"Als wichtige Förderin und Verfechterin von Frauennetzwerken hat Barbara Prammer gesagt: ‚Ohne Förderung geht es nicht. Wichtig ist, wenn man eine Förderung bekommen hat, muss man sie weitergeben und eine neue Generation an Frauen mitnehmen.‘ Barbara Prammer war eine große Frauenpolitikerin und Demokratin. Sie war ein liebenswerter Mensch und eine große Tochter Österreichs und Europas. Wir vermissen sie sehr", so Heinisch-Hosek und Brunner.

Die Broschüre zum diesjährigen Barbara Prammer Symposium "Internationale Frauenrechte: Peking +25" kann unter frauen@spoe.at kostenfrei bestellt werden. (Schluss) ls/bj

