Neues Top-Angebot für alle Sportfans in Österreich: „Dein Sky X Traumpass zum Traumabschluss!“

Um nur 10 Euro pro Monat bekommen Sportfans ab 1. August für ein halbes Jahr das komplette Sky Sport Angebot

Wien (OTS) - Ab Samstag den 1. August können Sportfans in Österreich um nur 10 Euro pro Monat für ein halbes Jahr das komplette Sky Sport Programm sehen. Wer sich jetzt seinen 6 Monats-Pass sichert, sieht neben allen Finalrunden der UEFA Champions League mit Krachern wie FC Bayern gegen den FC Chelsea auch die Deutsche Bundesliga, Premier League, die Tipico Bundesliga, ATP Tennis, die Formel 1, Golf u.v.m..



Mit dem neuen Angebot „Dein Sky X Traumpass zum Traumabschluss!“ können sich Sportfans also um gesamt nur 60 Euro durch den gesamten Sport Herbst streamen. Das Angebot ist ab Samstag den 1. August bis Montag den 31. August gültig und kann in diesem Zeitraum via https://skyx.at/traumpass ganz einfach gebucht werden.



Mit dem flexiblen und unkomplizierten Streaming-Service Sky X sehen Fußball- und Fernsehfans aber noch mehr als Weltklasse-Sport: im Sky X Traumpass Angebot ist ein komplettes TV-Erlebnis per Internet enthalten. Denn neben den Krachern der UEFA Champions League und allen genannten Sport-Highlights, sehen Sky X Abonnenten auch ihre Lieblings Free-TV-Channels. In ihrem persönlichen TV-Erlebnis sind die wichtigsten öffentlich-rechtlichen und privaten Sender bei jedem Abo fix dabei.



Michael Radelsberger, Vice President Go to Market Strategy, Sky Österreich: „Ein besseres Angebot, bei dem man so viel Top-Sport für sein Geld bekommt, gibt es nicht. Schon die ab dem 7. August in der UEFA Champions League anstehenden Traum-Begegnungen wie Bayern München vs. FC Chelsea sind - inklusive Finale Ende August - dieses „Eintrittsgeld“ wert. Und ab Anfang September geht es bei Sky mit der Tipico Bundesliga, der Premier League und der Deutschen Bundesliga ja gleich weiter. Wer darüber hinaus die Formel 1, Weltklasse-Tennis oder fantastischen Golfsport liebt, für den ist dieses aktuelle Sky X Angebot sicher ein Traumpass!”



Mit dem Streamingdienst Sky X das beste Fernseh-Erlebnis genießen – smart & flexibel wie noch nie!

Sky X ist ein Internet-basiertes Entertainment-Angebot von Sky Österreich. Dabei genießen unsere Kunden nicht nur die fantastischen Inhalte aus dem Sport- und Fiction-Bereich oder Flexibilität wie die monatliche Kündbarkeit, Sky X bietet noch vieles mehr! Denn Sky X bedeutet 24/7 live & On Demand smart Streaming, mit allen Lieblings-Channels, dem besten Live-Sport, Serien, Movies, alles von Sky & das Beste aus dem Free-TV in einem Angebot. #streamen #bingen #zappen



