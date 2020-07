Sima: Park-Erfolgsbilanz - alle 18 Tage ein neuer Park für Wien!

65 Hektar Parkfläche für Wien in den vergangenen zehn Jahren umgestaltet und neu errichtet. Insgesamt schon 1.000 „Wohnzimmer im Freien“.

Wien (OTS) - Die Klimamusterstadt Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt und seit heuer auch die „Greenest City“ weltweit. Denn Wien hat als Millionenmetropole einen rekordverdächtigen Grünraumanteil von 53 Prozent, 1.000 Parks als beliebte „Wohnzimmer im Freien“ und unzählige Grünflächen im Stadtgebiet. Allein die Bilanz der vergangenen zehn Jahre kann sich sehen lassen – 204 Parks mit einer Fläche von 65 Hektar wurden um- oder neugestaltet bzw. neu errichtet. Zum Vergleich: Das ist eine Fläche so groß wie Wiener Neustadt und Krems zusammen!

Alle 18 Tage ein neuer Park: Grünraum gegen Klimawandel-Hitze

Im Kampf gegen die klimakrisenbedingte Hitze in der Stadt sind gerade die vielen Grünflächen von zentraler Bedeutung: „Deshalb bauen wir die Parks in Wien seit Jahren massiv aus, sodass mittlerweile über 1.000 ‚Wohnzimmer im Freien‘ zur Verfügung stehen“, freut sich Umweltstadträtin Ulli Sima. „Allein in den vergangenen zehn Jahren wurden 204 Parks neu errichtet bzw. nach einer umfassenden Umgestaltung wieder eröffnet. Das sind umgerechnet alle 18 Tage ein neuer Park für die Wienerinnen und Wiener“, so Sima. Aber auch entlang der 63 km freien Wasserzugänge, wie an der Alten Donau, gibt es viel Grünraum. Dazu kommen 8.000 ha Stadt-Wald, 500.000 kühlende Straßenbäume und jedes Jahr werden rund 4.500 Stadtbäume neu gepflanzt und aufwändig gepflegt.

Ausblick: 137.000 m² neue „Wohnzimmer im Freien“ in kommenden Jahren

Wien ruht sich auf diesem hohen Niveau nicht aus, ganz im Gegenteil: So kommen in den kommenden Jahren rund 137.000 m² ganz neue oder erneuerte Park- und Grünflächen dazu. Einer dieser umgestalteten Parks wird zu Wiens erstem Cooling-Park, der Esterhazypark im 6. Bezirk.

Voll im Bau: Wiens erster „Cooling-Park“

Derzeit laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren: Der Esterházypark beim Haus des Meeres wird bis Ende des Sommers umgestaltet. Im Zentrum steht ein rund 30 m2 großer „Coolspot“, ein bepflanzter und beschatteter Aufenthaltsort mit Nebeldüsen. Er soll die Umgebungstemperatur um bis zu 6 Grad abkühlen. Zwei „Klimabäume“, fast 3 Meter hohe Nebelduschen, werden die Umgebung mit feinem Sprühnebel kühlen. Durch großzügige Entsiegelung von Beton- und Asphaltflächen kommen zu den bestehenden Bäumen und Pflanzen neue Gräser- und Staudenbeete sowie weitere Bäume hinzu, auch sie kühlen angenehm. Schon bald findet man den neuen Cooling-Park sowie jetzt bereits viele andere kühlende Orte Wiens auf der neuen App „Cooles Wien“.

Umgestaltet wird aktuell auch der Reumannplatz in Favoriten. Im Herzen Favoritens kommen rund 78.000 Stauden und Gräser und über 100 Bäume dazu – das sind 13 % mehr Grünfläche im zehnten Bezirk. Eröffnet wird im September!

Alle Infos zu den Wiener Parks: www.wien.gv.at/umwelt/parks

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

