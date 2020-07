Traumazentrum Wien der AUVA: Neuer Hubschrauberlandeplatz für Standort Meidling

Baubeginn der neuen Landeplattform ist am 4. August 2020. Die Bauzeit ist auf ein Jahr anberaumt.

Wien (OTS) - Die neue Hubschrauberlandeplattform wird auf einem über 26 Meter hohen hyperbolischen Stahlturm errichtet. Die Neuerrichtung war aufgrund einer Novellierung des Luftfahrtgesetzes notwendig. Die neue, vergrößerte Landefläche ist auch für die nächste Hubschraubergeneration geeignet. Eine Erweiterung der bestehenden Landefläche war aus technischen Gründen nicht durchführbar. Das Bauwerk wird durch die Firma PORR AG errichtet. Die Erdarbeiten starten am 4. August 2020.

Jährlich werden rund 120 Patientinnen und Patienten per Flugrettung in das Traumazentrum Wien gebracht. „Die Flugrettung spielt bei der Versorgung von schweren Arbeitsunfällen eine wichtige Rolle. Rasche Hilfe kann Leben retten. Mit der neuen Hubschrauberlandeplattform wird auch in Hinkunft eine rasche Versorgung von Unfallopfern möglich sein“ so Reinhard Minixhofer, Direktor der AUVA-Landestelle Wien. Der neue Hubschrauberlandeplatz steht ab Sommer 2021 für Landungen zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Heike Guggi

Mobil: +43 699 10 851 064

Email: h.guggi @ bettertogether.com