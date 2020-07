Im „grünsten“ Wiener Bezirk gibt es ein neues, schönes Haus!

Fertigstellung Projekt Preyergasse 1-7, 1130 Wien

Wien (OTS) -

Ab jetzt stehen neue (Vorsorge-)Wohnungen in der Preyergasse 1–7 zur Verfügung – also in Hietzing, wo der Grünraumanteil rund 70 Prozent (!) der Bezirksfläche umfasst. Entwickelt wurde das Neubau-Projekt von der wieninvest Group, einer der führenden Dienstleister am heimischen Immobilienmarkt. Zwischen Lainzer Tiergarten und Schönbrunner Schlosspark vermarktet Raiffeisen Vorsorge Wohnung (RVW) ab sofort 41, 2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit Freiflächen (Loggia/Balkon/Terrasse/Eigengarten) sowie hochwertiger Ausstattung (z.B.: Verfliesung in Bad & WC mit Feinsteinzeug 60 x 30 cm, Komplettküchen, Parkettböden in allen Räumen exkl. Bad & WC).

Neben dem Grünangebot passt auch die Infrastruktur bestens – direkt „neben“ der Preyergasse 1–7 ist man mittels Bussen und Straßenbahnlinien an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, in zwei Minuten ist man per pedes beim Bahnhof Wien Speising. Von dort benötigt man mit der S80 etwa elf Minuten zum Hauptbahnhof oder kommt mit der U1 in fünf Minuten zum Stephansplatz.

Rund um das neue Haus existiert eine ausgezeichnete Nahversorgungs-Infrastruktur mit Lebensmittelgeschäften, Apotheken und Drogeriemärkten. Auch die medizinische Versorgung ist durch mehrere Ordinationen in unmittelbarer Nähe gewährleistet. Weiters findet man vor Ort ein vielfältiges Schulangebot für alle Altersstufen, Kindergärten etc.

„Das Objekt Preyergasse 1–7 erfüllt bestens die wichtigsten zehn Kriterien für optimale Vorsorgewohnungen“, erklärt RVW-Geschäftsführerin Marion Weinberger-Fritz:

Hochwertige, langlebige Ausstattung

Beste öffentliche Verkehrsanbindung

Optimale Wohnungsgröße und Zimmeranordnung

Optimale Zimmeranzahl

Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe

Vielfältige Infrastruktur

Angeschlossene Freiflächen (Balkon, Loggia)

Geringe Instandhaltungskosten

Energieeffizienz

Kellerabteil und tw. Garagenplatz

JETZT auf nach Hietzing!

Des großen Interesses wegen gilt es, sich bei Interesse schon früh – und das bedeutet im Klartext: JETZT! – um eine passende Wohnung zu kümmern! Denn die Vermietungssituation wird als hervorragend eingeschätzt, die finanzielle Absicherung der Investoren erfolgt entsprechend dem BTVG.

Wie immer hat die RVW mit dem Objekt Preyergasse 1–7 somit den Grundsätzen „ausgezeichnete örtliche Anbindung plus optimale Infrastruktur mit zahlreichen Geschäften und Lokalen“ als wesentliche Voraussetzungen für vorbildliche Vorsorgewohnungen Rechnung getragen. „Man kauft eine Wohnung, vermietet sie und legt dadurch den Grundstein für ein gesichertes Zusatzeinkommen“, erklärt Marion Weinberger-Fritz die Anlageidee in einem Satz. Dazu kommen weitere „Goodies“ wie steuerliche Vorteile oder auch die Möglichkeit, z. B. den Kindern mit einer solchen Vorsorgewohnung ihre Zukunft außerordentlich zu erleichtern.

Kein Wunder, dass sich die Top-Projekte der RVW immer wieder als echte „Renner“ entpuppen. „Wir sind Österreichs führender Anbieter von Vorsorgewohnungen und wählen unsere Wohnbauprojekte sehr akribisch aus“, erklärt Weinberger-Fritz. „Wir freuen uns auch künftig über jeden Bauträger, der uns seinen Vorschlag präsentieren möchte."

Weitere RVW-Vorsorgewohnungen und „Business-Hintergrund“

Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH befindet sich zu 100 % im Eigentum der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG und nützt Synergien in den Bereichen Immobilien, Finanzen und Bankdienstleistungen. Die Zusammensetzung des RVW-Teams spiegelt das langjährige herausragende Know-how in den Bereichen Finanzen, Immobilien-Projektentwicklung, Bauträgertätigkeit, Vorsorge-Wohnungen und Vermarktung/Ver-mietung wider. Mit sorgfältiger Projekt-Auswahl, Planung, Kalkulation und dank effizientem Projektmanagement wird bei den fertig gestellten Vorsorgewohnungs-Projekten ein durchschnittlicher Vermietungsgrad von 95 bis 100 % erzielt.

Hier gibt’s Informationen zu den nächsten Projekten in der Pipeline, welche die RVW gemeinsam mit ihren verschiedenen Projektentwicklern realisiert:

www.rvw.at

Angebot an JournalistInnen: Geschäftsführerin Marion Weinberger-Fritz steht für Hintergrundgespräche zum Thema „Vorsorgewohnungen“ gerne zur Verfügung.

