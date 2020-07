Oö. Volksblatt: "Angezählt" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 31. Juli 2020

Linz (OTS) - Wenn Bruno Kreisky ein Säulenheiliger der SPÖ ist, dann darf man seinen einstigen Kronprinzen Hannes Androsch wohl als Schatten-Säulenheiligen bezeichnen, der um eine pointierte Wortspende nie verlegen ist. Und so ist bemerkenswert, was er ausgerechnet am 30. Todestag Kreiskys in einem Kurier-Interview über die aktuelle SPÖ-Vorsitzende sagte. Auf die Frage, ob Pamela Rendi-Wagner die SPÖ zusammenhalten könne, sagte Androsch knapp: „Sie bemüht sich.“ Und die Frage, ob er deren Kritiker Hans Peter Doskozil mehr zutraue, sagte der rote Grandseigneur: „Er scheint zu wollen.“

Womit Androsch um nichts weniger unverhohlen als Doskozil der SPÖ-Chefin kein sonderlich gutes Zeugnis ausstellt. Dass Rendi-Wagner angezählt ist, hat sie selbst unter Beweis gestellt. Dass zu Doskozils Kritik nichts mehr zu sagen sei, hat sie nicht mit ihrem persönlichen Votum bei der Mitgliederbefragung — sie bekam 71,4 Prozent Zustimmung — begründet, sondern mit dem Verweis, dass bei dieser Befragung gar 96 Prozent der Meinung waren, dass aktuelle Themen parteiintern zu diskutieren seien. Doch die Hoffnung, dass sich Doskozil auf diese Art zu einem quantitativen Zwerg schrumpfen lässt, ist enden wollend. Das SPÖ-Duell lautet jedenfalls gemäß Androsch: Bemühtheit gegen Wollen.

