Strache auf oe24.TV: "Schlafe unter der Woche in Wien, am Wochenende bei meiner Familie"

Ex-FPÖ-Chef nimmt erstmals zu Wohnsitz-Affäre Stellung

Wien (OTS) - Im Interview auf oe24.TV (Ausstrahlung heute um 21

Uhr bei FELLNER! LIVE) nimmt Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache erstmals zu den Vorwürfen, dass er keinen Hauptwohnsitz in Wien habe, Stellung: "Ich bin in Wien geboren, Kindergarten, Schule, die ganze Ausbildung – ich wohne immer in Wien. Aus Sicherheitsgründen habe ich nicht jede Wohnung als Hauptwohnsitz angemeldet gehabt. Aufgrund meiner Kandidatur bei der Gemeinderatswahl habe ich im März meinen Wohnsitz sichergestellt, als meine Mutter leider in ein Pflegeheim musste."

Auf die Frage, was mit seinem Wohnsitz in Klosterneuburg sei, antwortet Strache: "Sie wissen, dass ich dort eine Nebenwohnsitz habe, als Vizekanzler habe ich ihn für Repräsentationszwecke genützt."

Ob seine Frau, sein Kind und sein Hund auch in der Wohnung im 3. Bezirk in Wien leben würden? Strache dazu: " Ich bin im Wahlkampf von der Früh bis spät am Abend unterwegs, da komme ich nur zum Schlafen nach Hause. Und das bedingt, dass ich unter der Woche in Wien bin und am Wochenende zwei Tage eben bei meiner Familie." "Selberstverständlich" würde er unter der Woche auch in Wien übernachten.

