Musikmarkt 2020 lässt Wiens Märkte swingen!

Gratis Open Air Konzerten an allen Samstagen im August

Wien (OTS) - Wer kennt sie nicht, die Mode und Musik der Goldenen 20er – Jahre?! Ob Charleston, Federboa oder Schiebermützen, Basis.Kultur.Wien bringt sie in Kooperation mit dem Wiener Marktamt an den Augustsamstagen im Rahmen des Musikmarkt 2020 auf die Wiener Märkte – und das bei freiem Eintritt.

Bereits zum zwölften Mal sind Wiens Märkte Schauplatz dieser zur Tradition gewordenen Veranstaltung. Die Marktplätze werden dabei zu temporären Bühnen, auf denen es heuer heißt: „Let´s swing!“

Viele hochkarätige Bands laden die BesucherInnen zu einer gemeinsamen Reise in die 20er-Jahre des vorigen Jahrhunderts, in die goldene Ära des Swing ein und animieren dazu, das Tanzbein zu schwingen! Mit dabei sind in diesem Jahr Eddie´s Dixie Cats, The Stompin´ Lickers Quartett, Birgit Zach & Florian Stanek, Prohibition Stompers, Doro, Pete & Jules, The Legendary Burgundy Street Jazzband und das Trio Freundschaftsspiel. Für kulinarische Genüsse sorgen die vielen Köstlichkeiten der Marktstände und Lokale.

Das Marktamt appelliert an alle BesucherInnen, die Corona-Schutzmaßnahmen und den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten!

Alle Infos zu Programm und Terminen gibt es auf Basis.Kultur – Homepage der Basis.Kultur in Wien

Programm

Samstag, 1.8. - 1200., Hannovermarkt

10 bis 11.30 Uhr Eddie´s Dixie Cats

10 bis 11.30 Uhr Eddie´s Dixie Cats
12 bis 13.30 Uhr The Stompin' Lickers Quartett





The Stompin’ Lickers Quartett Samstag, 8.8. - 1150., Schwendermarkt

10 bis 11.30 Uhr Birgit Zach Duo

10 bis 11.30 Uhr Birgit Zach Duo
12 bis 13.30 Uhr Prohibition Stompers





Prohibition Stompers Samstag, 22.8. - 1100., Viktor Adler Markt

10 bis 11.30 Uhr Doro, Pete and Jules

10 bis 11.30 Uhr Doro, Pete and Jules
12 bis 13.30 Uhr The Legendary Burgundy Street Jazzband



The Legendary Burgundy Street Jazzband Samstag, 29.8. - 1130., Altgasse, Bauernmarkt

10 bis 11.30 Uhr Trio Freundschaftsspiel

Nähere Informationen gibt es bei der Lebensmittel-Hotline der MA 59 unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090.

