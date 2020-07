Neu im Angebot: Das „Twin City Liner Red Ticket“

Mit der neuen Aktion des Twin City Liners kann man ab sofort noch günstiger reisen

Wien (OTS/RK) - Endlich wieder da: Seit 1. August 2020 ist der neue Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, wieder auf seiner Stammstrecke unterwegs und verbindet vorerst drei Mal wöchentlich Wien mit Bratislava. Nur 75 Minuten benötigt der topmoderne Schnellkatamaran in die slowakische Hauptstadt, die berühmt ist für ihre prächtige Burg, eine bezaubernde Altstadt und viele interessante Museen.

Noch günstiger: Mit dem „Red Ticket” oder „Treue-Bonus”

Neu im Angebot ist das „Twin City Liner Red Ticket”. Dieses ermöglicht eine Reise mit dem Schnellkatamaran zum Preis von nur 22 Euro pro Strecke in der Kategorie Economy Plus. So günstig war eine Fahrt mit dem modernsten und zugleich schnellsten Schiff auf der Donau noch nie. Eine rasche Buchung wird empfohlen, da die begehrten Tickets streng limitiert sind. Nur 22 Stück pro Fahrt stehen zur Verfügung!

Für alle, die keines der exklusiven „Red Tickets“ mehr ergattern konnten bietet der „Twin City Liner Treue-Bonus“ die optimale Alternative. Dabei gibt es zehn Prozent Ermäßigung auf den regulären Ticketpreis – egal in welcher Kategorie.

Zurück nach Bratislava mit dem neuen Twin City Liner

Seit der Saison 2019 löst der neue, größere und moderne Twin City Liner die beiden bisherigen Donauboliden ab. Er bietet 250 PassagierInnen Platz und zusätzlichen Komfort, kostenloses WLAN an Bord sowie Ladestationen für elektronische Geräte. Die vergrößerte Captain’s Lounge bietet 35 komfortable Sitzgelegenheiten. In der Saison 2020 pendelt der Schnellkatamaran von der Schiffstation City am Schwedenplatz bis zu drei Mal wöchentlich zwischen Wien und Bratislava. Außerdem reisen in der gesamten Saison 2020 bis zu zwei Kinder (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos.

Fahrplan und Tickets

Abfahrt freitags, samstags, sonntags (und feiertags) von der Schiffstation Wien City am Schwedenplatz um 9:00 Uhr, Ankunft in Bratislava um 10:15 Uhr. Rückfahrt ab Bratislava um 16:00 Uhr, Ankunft in Wien um 17:30 Uhr. Einzelpreis pro Strecke und Person: 22 Euro mit Red Ticket, Economy ab 30 Euro, First Class ab 37 Euro (Hauptdeck), Captain’s Lounge 47 Euro (Oberdeck). Buchung telefonisch unter +43 (0)1 904 88 80 oder online unter www.twincityliner.com.

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding - Konzernsprecher

Telefon: +43 1 408 25 69 21

Mobil: +43 664 82 68 216

E-Mail: w.gatschnegg @ wienholding.at

www.wienholding.at