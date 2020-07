Künstliche Intelligenz für ganzheitliches Influencer Marketing: PIABO launcht neuen Service

Bessere Resultate durch Mensch-Maschine-Kombination (FOTO)

Berlin (ots) - PIABO PR, Deutschlands führender Full-Service PR-Partner für die Digitalwirtschaft, erweitert sein Angebot für ganzheitliches Influencer Marketing. Der neue Ansatz kombiniert die Storytelling-Expertise sowie strategische Beratungsleistung und die jahrelange Erfahrung aus starken Influencer Relations mit der Datenbasis einer künstlichen Intelligenz. Das Ergebnis aus der Mischung von Berater und KI bildet einen neuen Ende-zu-Ende-Ansatz für eine ganzheitlich-strategische Kommunikation.

Weiterentwicklung durch Storytelling und KI

Während sich klassische Influencer-Agenturen oder -Softwarelösungen vornehmlich auf der Generierung von Reichweite beschränken, geht PIABO einen Schritt weiter. Während die KI Reichweite, Interaktion, Likes und Nutzungsfrequenz analysiert und die Profile nach Themen als auch Branche identifiziert und aufbereitet, entwickeln die Berater einen passgenauen Storytelling-Ansatz, der der Marke entspricht, Risiken mindert und das volle Potenzial der Botschaft ausschöpft.

"Leider wird gutes Influencer Marketing oft nicht bis zum Ende durchdacht", erklärt Henni Wiedemann, Communications Director und Influencer Specialist bei PIABO. "Gute Influencer Relations basieren auf transparenten Daten, aber leben von einer kreativen Story, die auf die Marke einzahlt. Unser Anspruch ist es, dass wir Kooperationsinhalte so gestalten können, dass sie auch als gestaltete Inhalte (Owned Media) funktionieren, über einfache Werbung hinausgehen und so unsere Social-Media-Strategien anreichern sowie anhaltende Verbindungen schaffen. Dafür setzen wir beratend bereits bei der Identifizierung an, entwickeln die Story, integrieren die Kampagne und machen die Ergebnisse messbar".

Daraus, so Wiedemann weiter, ergeben sich stärkere Möglichkeiten für Unternehmen, ihre Kampagnen zu planen und zu steuern. Auch die Influencer profitieren davon. Durch das passgenaue Matching der Profile stellt PIABO sicher, dass die Anfragen des Unternehmens dem Auftritt und dem Content der Influencer entsprechen. Somit erhöht sich insbesondere die Qualität von Kooperationen.

Besondere Potenziale für B2B-Unternehmen

Durch den neuen Ansatz lassen sich B2C-Kampagnen erfolgreicher umsetzen, jedoch ergeben sich besonders im Bereich der B2B-Kommunikation spannende neue Chancen, erfolgreiche Markenkommunikation zu leisten. Vor allem, da der klassische Begriff Influencer hier bereits zu ungenau ist. "Wir sehen, dass auch B2B-Unternehmen stärker von einer innovativen und durchdachten Markenkommunikation profitieren möchten, die auch messbare und nachvollziehbare Ergebnisse liefert und setzen genau dort an", ergänzt Felix Willikonsky, Head of Digital Communications. "Wir arbeiten derzeit sowohl für Marken mit Vordenkern und Meinungsmachern als auch mit unternehmensinternen Influencern zusammen, die die Marke nach außen tragen".

Als Teil der Digital Communications Unit werden Henni Wiedemann und Felix Willikonsky PIABO's Influencer Marketing somit strategisch umsetzen, aber auch perspektivisch weiterentwickeln, um den wachsenden Branchenbedürfnissen zu begegnen.

Über PIABO:

Die Kommunikationsagentur PIABO PR ist der führende Full-Service-PR-Partner der Digitalwirtschaft mit Sitz in Berlin. PIABO erzielt international herausragende Medienpräsenz für seine Kunden aus den Bereichen E-Commerce, TravelTech, FinTech, Foodtech, HR-Tech, HealthTech, Blockchain, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence, AR/VR, Security, Big Data, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum des multidisziplinären Beraterteams umfasst Public Relations und Social Media sowie Content Marketing und Influencer Programs. Das Unternehmen wird von Gründer und CEO Tilo Bonow geführt und unterstützt bereits seit 2006 als strategischer Partner seine Kunden aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstumsziele. Zu PIABOs Portfolio zählen u.a. Shopify, Scout24, Stripe, Henkel X, Cowboy, GitHub und die Silicon Valley Bank.

