Radiotest 2020_2: Radio Niederösterreich unangefochten regionaler Marktführer

Täglich rund 500.000 Hörer – Landesdirektor Gollinger: „Menschen verlassen sich in herausfordernden Zeiten auf das Angebot öffentlich-rechtlicher Sender.“

Auch aus dem aktuellen Radiotest 2020_2 geht Radio Niederösterreich unverändert als klarer regionaler Marktführer hervor, mit großem Vorsprung auf die privaten Mitbewerber.

Der Marktanteil in der Gesamtbevölkerung ab zehn Jahren von Montag bis Sonntag liegt bei 27%. Radio Niederösterreich wird im Verbreitungsgebiet von Montag bis Freitag von 510.000 Menschen (davon 363.000 in Niederösterreich) gehört. Von Montag bis Sonntag liegt die Tagesreichweite bei 494.000 Hörerinnen und Hörern (davon 354.000 in Niederösterreich).

Klare regionale Nummer 1 in der Hauptzielgruppe 35plus

Besonders stark punktet Radio Niederösterreich weiterhin in seiner Hauptzielgruppe: Bei den über 35jährigen liegt die Tagesreichweite Montag bis Sonntag bei 30,6%. Der Marktanteil beträgt 32% und ist damit mehr als fünf Mal höher als der des erfolgreichsten Privatsenders im Bundesland.

Vertrauen in Angebot und journalistische Kompetenz

Für ORF Niederösterreich-Landesdirektor Norbert Gollinger ist der aktuelle Radiotest in diesem herausfordernden Jahr ein „deutliches Zeichen, dass sich Hörerinnen und Hörer gerade in Krisenzeiten auf das Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender verlassen“.

Man konnte auf Verlässlichkeit und journalistische Kompetenz vertrauen: „Aktuell, schnell und kompetent hat Radio Niederösterreich in der Pandemiezeit für Information gesorgt und wurde gleichzeitig in einer schwierigen Zeit mit Teamgeist und Unterhaltung als verlässlicher Begleiter geschätzt.“

Erfolg für gesamte ORF-Senderfamilie in Niederösterreich

Fast 4 von 5 gehörten Radiominuten entfallen im Beobachtungszeitraum in Niederösterreich auf das Programmangebot der ORF-Senderfamilie (79% Marktanteil an Gesamtbevölkerung ab 10 Jahren Montag bis Sonntag).

