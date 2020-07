Radiotest 2020_2: Sensationelle 75 % Marktanteil für die ORF-Radios

Ö3: Klare Marktführerschaft - ORF-Regionalradios und Ö1:

Reichweitengewinne - FM4: Konstante Größe der ORF-Radioflotte

Sensationelle 75 % der gesamten Radionutzungszeit entfallen auf den ORF, damit kann der Marktanteil, der 2018_2 noch bei 72 % bzw. 2019_2 bei 74 % lag, erneut gesteigert werden. Der Marktanteil aller inländischen Privatradios zusammen ist rückläufig und liegt aktuell bei 25 %. Insgesamt hören die Österreicherinnen und Österreicher wieder länger Radio, die Nutzungszeit ist im Schnitt auf 200 Minuten täglich angestiegen.

Rund 6,0 Millionen Österreicherinnen und Österreicher schalten täglich das Radio ein, 4,9 Millionen entscheiden sich täglich für die Angebote des ORF. Mit einer Tagesreichweite von 62,2 % hören mehr als doppelt so viele Personen die Radiosender des ORF wie alle inländischen Privatradios zusammen (Tagesreichweite 27,3 %).

ORF-Radiodirektorin Monika Eigensperger zu den Ergebnissen des aktuellen Radiotests: „Vertrauen ist die Währung, die besonders im Krisenfall zählt. Viele Umfragen belegen das große Vertrauen der Menschen in Österreich in die Informationsleistungen der ORF-Radios – auch während der Corona-Zeit. Dafür möchte ich nicht nur unseren Mitarbeiter/innen Danke sagen, die während dieser Zeit trotz erschwerter Bedingungen exzellente Programme produziert haben, sondern vor allem unserem Publikum. Die ORF-Radios begleiten täglich etwa 5 Millionen Hörerinnen und Hörer in allen Lebenslagen – ich freue mich sehr über diese großartige Wertschätzung durch unser Publikum.“

Mehr als 2,5 Millionen Menschen in Österreich hören täglich Hitradio Ö3 – der Sender bleibt damit unangefochtener Marktführer. Mit einer Tagesreichweite von 31,9 % hört fast jede/r Dritte in Österreich täglich Ö3, alle inländischen Privatradios erzielen gesamt eine tägliche Reichweite von 27,3 %. Insgesamt erreicht Ö3 in jedem einzelnen Bundesland mehr Hörer/innen als das nationale bzw. jeweils regional stärkste Privatradio. Auch in der Altersgruppe 14-49 wird mit einer Reichweite von 37,1 % der Vorsprung von Ö3 gegenüber allen inländischen Privatradios größer (34,0 %). Ö3 erzielt in der Gesamtbevölkerung ab 10 Jahren einen Marktanteil von 31 % – damit wird kein anderer Sender in Österreich länger gehört als Ö3. Das stärkste nationale Privatradio erzielt einen Marktanteil von 6 %, damit erzielt der Sender nur ein Fünftel der Hördauer, die Ö3 täglich gewidmet wird. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen baut Ö3 seinen Marktanteil sogar auf 42 % aus, der stärkste nationale Privatsender erzielt 11 %.

Insgesamt lassen sich fast 800.000 Menschen täglich von Österreich 1 informieren und begeistern, die Tagesreichweite liegt damit bei 10,0 %. Ö1, das Informations- und Kulturradio des ORF, kann seine Reichweiten in allen Altersgruppen deutlich ausbauen, am deutlichsten bei den ab 35-Jährigen auf 12,9 %. Ö1 wird aber nicht nur von mehr Personen, sondern auch länger gehört: Der Marktanteil in der Gesamtbevölkerung steigt auf 8 %, bei Personen ab 35 Jahren auf 10 %.

FM4, das mehrheitlich fremdsprachige Jugend-Kulturradio des ORF, erreicht im Schnitt täglich mehr als 250.000 Österreicherinnen und Österreicher ab 10 Jahren (3,2 % Tagesreichweite). Insgesamt performt der Sender nahezu stabil am Radiomarkt, der Marktanteil in der Gesamtbevölkerung liegt bei 2 %, in der jungen Altersgruppe der 14-bis 49-Jährigen bei 4 %.

Die neun ORF-Regionalradios erreichen mit ihrer regionalen Kompetenz ein tägliches Publikum von mehr als 2,3 Millionen, die Tagesreichweite konnte damit zum Vergleichszeitraum auf 29,7 % ausgebaut werden. Auch in der Altersgruppe der ab 35-Jährigen stieg die Tagesreichweite auf 38,8 %. Der Marktanteil der ORF-Regionalradios in der Gesamtbevölkerung liegt bei 35 %, bei Personen 35+ ist der Marktanteil von 41 % fast doppelt so hoch wie jener aller privaten inländischen Privatradios zusammen. In jedem Bundesland erreicht das jeweilige ORF-Regionalradio mehr Hörerinnen und Hörer ab 35 Jahren als der stärkste regionale Mitbewerber.

Die ORF-Radioflotte feiert auch im wettbewerbsintensiven Markt Wien Erfolge: Der Marktanteil liegt in der Gesamtbevölkerung stabil bei 69 %, jener aller inländischen Privatradios zusammen ist rückläufig (30 % auf aktuell 28 %). Mit einer Tagesreichweite von 47,9 % hört fast die Hälfte der Wiener Bevölkerung eines der ORF-Radios. Im Reichweiten-Ranking führt Ö3, gefolgt von Österreich 1 und Radio Wien.

Anmerkung: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Daten des Zeitraums Juli 2019 bis Juni 2020 (2020_2), als Vergleichszeitraum wird korrekterweise der Zeitraum Juli 2018 bis Juni 2019 (2019_2) verwendet. Da nur mehr 12-Monats-Bestände vorliegen, ist ein Vergleich mit früheren Halbjahresbeständen, z.B. 1. Halbjahr 2016 nicht zulässig. Alle Reichweiten und Marktanteile beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf Montag-Sonntag und die Altersgruppe „10 Jahre und älter“.

Radiotest 2020_2 vs. 2019_2

Die Daten in den Tabellen sind nach der Tagesreichweite 10+ gereiht; alle Zahlen beziehen sich auf das jeweilige Gesamtprogramm, also auf alle Sendetage (Montag bis Sonntag). Berücksichtigt wurden Sender, die eine Tagesreichweite 10+ von größer/gleich 1,0% aufweisen. Zahlen in Klammer: 2019_2

Anm.: In jedem Bundesland wurde immer nur das jeweilige ORF-Regionalradio in die Tabelle mit einbezogen (z.B. Radio Tirol in Tirol, Radio Salzburg in Salzburg etc.). Ausnahme Wien: hier wurden alle in der Bundeshauptstadt ausgewiesenen ORF-Regionalradios berücksichtigt.

Österreich gesamt

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 62,2%(62,4%) 52,3%(53,3%) 75%(74%) 65%(64%) Ö3 31,9%(32,9%) 37,1%(38,0%) 31%(32%) 42%(41%) ORF Regionalradios 29,7%(29,4%) 15,2%(15,3%) 35%(36%) 17%(18%) Privatsender Inland 27,3%(28,0%) 34,0%(35,9%) 25%(26%) 35%(37%) Österreich 1 10,0% (9,0%) 5,8% (5,4%) 8% (7%) 3% (3%) KRONEHIT 9,6%(10,9%) 14,4%(16,6%) 6% (8%) 11%(13%) FM4 3,2% (3,3%) 5,0% (5,1%) 2% (2%) 4% (4%) Radio Austria/A.Sbg/T 1,8% (-) 1,9% (-) 2% (-) 2% (-)

Wien

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 47,9%(48,0%) 36,0%(37,5%) 69%(69%) 56%(56%) Ö3 21,5%(23,3%) 20,9%(22,3%) 26%(28%) 31%(33%) Österreich 1 12,3%(11,4%) 7,6% (8,2%) 14%(12%) 8% (8%) Radio Wien 12,0%(12,0%) 6,7% (6,9%) 17%(16%) 10% (9%) KRONEHIT 8,5%(11,0%) 12,2%(15,9%) 9%(11%) 16%(21%) Radio NÖ 5,6% (6,4%) 1,3% (1,3%) 8%(10%) 2% (3%) Radio Energy 5,4% (6,5%) 7,5% (8,6%) 4% (5%) 8% (9%) 88.6 5,3% (4,3%) 7,1% (6,1%) 6% (5%) 9% (8%) Radio Arabella 4,8% (6,2%) 2,6% (4,7%) 6% (9%) 4% (8%) FM4 4,0% (4,1%) 5,5% (6,1%) 3% (4%) 6% (7%) Radio Burgenland 1,9% (1,7%) 0,6% (0,3%) 2% (2%) 0% (0%) Radio Austria/A.Sbg/T 1,7% (-) 1,6% (-) 2% (-) 2% (-) 98,3 Superfly 1,2% (1,8%) 1,4% (2,1%) 1% (1%) 2% (2%)

Niederösterreich

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 67,1%(69,5%) 58,8%(61,9%) 79%(81%) 68%(74%) Ö3 38,2%(39,4%) 46,3%(47,1%) 36%(40%) 49%(51%) Radio NÖ 23,6%(24,5%) 10,6%(11,5%) 27%(29%) 10%(15%) KRONEHIT 13,0%(13,8%) 20,1%(22,0%) 8% (9%) 14%(14%) Österreich 1 8,7% (7,2%) 4,8% (4,2%) 7% (5%) 2% (2%) 88.6 7,9% (8,0%) 12,6%(12,0%) 7% (6%) 11% (10%) FM4 2,4% (3,4%) 4,3% (5,0%) 1% (2%) 3% (4%) Radio Energy 1,9% (1,8%) 3,2% (3,0%) 1% (1%) 2% (2%) Radio Austria/A.Sbg/T 1,5% (-) 2,1% (-) 1% (-) 1% (-) Radio Arabella (VG2)* 7,5%(10,2%) 7,0%(11,7%) 7% (6%) 7% (7%) Radio Arabella (VG1)* 6,1% (8,1%) 5,6% (9,1%) 5% (5%) 5% (6%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Arabella (VG1): St. Pölten St./L., Amstetten, Melk, Scheibbs, Krems St./L., Tulln, Lilienfeld, Waidh./Ybbs; Radio Arabella (VG2): Amstetten, Melk, Scheibbs, St. Pölten St./L., Lilienfeld, Waidh./Ybbs

Burgenland

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 73,5%(72,6%) 64,5%(64,4%) 86%(84%) 77%(71%) Ö3 39,0%(38,7%) 50,0%(49,0%) 36%(35%) 53%(47%) Radio Burgenland 33,8%(33,7%) 17,5%(18,4%) 34%(35%) 16%(18%) KRONEHIT 11,6%(13,2%) 18,8%(22,8%) 6% (8%) 11%(15%) Österreich 1 9,2% (7,5%) 6,2% (3,4%) 6% (6%) 2% (2%) 88.6 7,3% (7,6%) 13,0%(13,0%) 5% (5%) 11%(10%) Antenne Steiermark 3,4% (3,4%) 3,8% (5,2%) 2% (3%) 2% (5%) FM4 2,4% (2,4%) 4,3% (3,5%) 1% (1%) 3% (2%) Radio Arabella 1,3% (1,3%) 1,4% (1,3%) 1% (1%) 1% (2%)

Steiermark

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 65,9%(64,0%) 54,8%(55,5%) 76%(74%) 67%(61%) Radio Steiermark 33,5%(32,1%) 15,9%(16,6%) 36%(38%) 15%(19%) Ö3 33,3%(31,5%) 40,1%(39,7%) 32%(27%) 47%(37%) Antenne Steiermark 19,1%(19,6%) 22,8%(24,4%) 15%(19%) 22%(27%) Österreich 1 11,1% (9,2%) 6,5% (5,5%) 8% (7%) 4% (3%) KRONEHIT 7,5% (8,1%) 11,5%(12,0%) 5% (5%) 9% (9%) FM4 2,4% (2,8%) 3,9% (4,6%) 1% (2%) 2% (3%) Radio Grün-Weiss* 8,1% (7,5%) 7,2% (6,3%) 7% (6%) 7% (5%) Soundportal (VG4)* 5,7% (3,9%) 6,7% (6,4%) 5% (3%) 10% (7%) Soundportal (VG5)* 4,2% (3,3%) 5,4% (6,1%) 3% (3%) 7% (6%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Grün-Weiss: Murtal, Leoben, Bruck-Mürzzuschlag, Liezen; Soundportal (VG4): Graz Stadt/Umg.; Soundportal (VG5): Graz Stadt/Umg., Murtal, Leoben, Bruck-Mürzzuschlag

Kärnten

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 69,7%(71,8%) 60,5%(62,8%) 77%(80%) 64%(67%) Radio Kärnten 42,2%(43,2%) 26,0%(26,3%) 46%(48%) 27%(27%) Ö3 32,5%(33,3%) 39,8%(42,7%) 25%(27%) 34%(36%) Antenne Kärnten 25,2%(20,6%) 37,1%(30,5%) 20%(17%) 31%(27%) Österreich 1 9,0% (8,9%) 4,8% (5,0%) 5% (6%) 2% (2%) KRONEHIT 7,0% (8,1%) 12,3%(13,5%) 3% (4%) 5% (8%) FM4 2,1% (2,5%) 2,9% (3,9%) 1% (2%) 2% (3%) Welle 1* 2,7% (3,4%) 4,9% (5,6%) 2% (2%) 5% (3%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Welle 1:

Klagenfurt St./L.

Oberösterreich

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 65,2%(63,7%) 56,5%(54,6%) 74%(71%) 66%(63%) Ö3 34,0%(35,9%) 41,0%(41,6%) 32%(33%) 42%(44%) Radio Oberösterreich 27,4%(25,1%) 13,0%(11,3%) 30%(27%) 16%(12%) Life Radio 13,7%(12,6%) 17,0%(16,1%) 11%(11%) 14%(14%) KRONEHIT 11,6%(13,3%) 17,5%(20,4%) 6%(10%) 11%(16%) Österreich 1 9,3% (8,6%) 5,0% (5,1%) 7% (7%) 3% (3%) FM4 3,4% (3,4%) 5,5% (5,2%) 3% (2%) 4% (4%) Radio Austria/A.Sbg/T 1,2% (-) 1,3% (-) 1% (-) 1% (-) Radio Arabella* 8,6% (9,8%) 7,4% (9,3%) 7% (9%) 8% (9%) Welle 1* 2,6% (1,6%) 4,9% (2,6%) 1% (1%) 1% (2%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Arabella:

Linz St./L., Wels St./L., Steyr St./L., Vöcklabruck; Welle 1: Linz St./L.

Salzburg

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 69,7%(68,4%) 63,9%(61,5%) 83%(77%) 79%(71%) Ö3 37,6%(37,6%) 47,1%(47,4%) 35%(34%) 47%(47%) Radio Salzburg 32,2%(31,9%) 19,0%(17,7%) 36%(34%) 22%(17%) Österreich 1 10,4%(10,1%) 4,8% (4,1%) 8% (8%) 4% (2%) Radio Austria/A.Sbg/T 9,2% (-) 8,3% (-) 9% (-) 10% (-) KRONEHIT 5,4% (6,7%) 8,5% (9,7%) 3% (4%) 5% (7%) FM4 4,3% (2,4%) 7,0% (3,8%) 4% (2%) 7% (4%) Welle 1* 4,8% (5,2%) 8,0% (9,2%) 3% (5%) 5% (10%) Radio Energy* 3,9% (4,9%) 6,4% (7,9%) 3% (2%) 6% (4%) Klassik Radio* 2,0% (1,8%) 2,7% (1,8%) 2% (2%) 5% (2%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Welle 1:

Salzburg St./Umg.; Radio Energy: Salzburg St.; Klassik Radio:

Salzburg St.

Tirol (mit Osttirol)

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 61,1%(62,6%) 55,5%(57,3%) 64%(66%) 58%(59%) Ö3 32,4%(35,8%) 39,1%(41,4%) 29%(30%) 39%(39%) Radio Tirol 27,7%(26,6%) 17,0%(15,0%) 28%(28%) 14%(16%) Life Radio 10,8% (9,5%) 14,0%(14,2%) 10% (8%) 15%(14%) KRONEHIT 10,1%(10,0%) 15,0%(15,0%) 7% (6%) 11%(12%) Österreich 1 8,8% (8,0%) 4,8% (4,2%) 6% (6%) 2% (2%) FM4 4,1% (3,2%) 6,1% (5,4%) 2% (2%) 4% (4%) Radio Austria/A.Sbg/T 2,8% (-) 2,5% (-) 2% (-) 2% (-) Rock Antenne Österr. 1,0% (-) 1,8% (-) 1% (-) 2% (-) Radio Osttirol* 18,8%(28,6%) 11,2%(24,3%) 12%(19%) 4%(15%) Radio U1 Tirol(VG19)* 13,0%(13,7%) 7,6% (8,9%) 13%(15%) 8%(10%) Radio U1 Tirol(VG18)* 12,9%(13,4%) 6,9% (8,4%) 13%(14%) 8%(10%) Radio Energy* 2,5% (3,1%) 4,5% (4,7%) 1% (2%) 2% (4%) T-Rock* 1,8% (0,8%) 3,1% (1,4%) 1% (1%) 1% (1%) Klassik Radio* 1,7% (2,5%) 0,9% (1,3%) 2% (2%) 1% (1%)

* Lokalsender, Wert gilt nur für Verbreitungsgebiet; Radio Osttirol:

Lienz; Radio U1 Tirol (VG18): Innsbruck St./L., Kufstein, Schwaz, Kitzbühel; Radio U1 Tirol (VG19): Innsbruck St./L., Kufstein, Schwaz, Kitzbühel, Imst, Landeck; Radio Energy: Innsbruck St.; Klassik Radio:

Innsbruck St.; T-Rock: Innsbruck St./L.

Vorarlberg

(Montag-Sonntag)

Tagesreichweite Marktanteil 10+ 14-49 10+ 14-49 ORF Radios gesamt 58,8%(60,3%) 49,1%(51,1%) 65%(68%) 55%(55%) Radio Vorarlberg 32,1%(33,2%) 18,7%(19,6%) 34%(37%) 16%(20%) Ö3 27,2%(27,8%) 31,3%(33,0%) 25%(25%) 33%(32%) Antenne Vorarlberg 22,2%(23,3%) 25,7%(29,4%) 22%(21%) 29%(29%) Österreich 1 8,2% (6,5%) 5,1% (2,6%) 5% (5%) 3% (1%) KRONEHIT 6,5% (7,5%) 8,4%(11,0%) 5% (5%) 9% (8%) FM4 3,9% (3,5%) 6,1% (5,3%) 2% (2%) 3% (4%)

Quelle: Radiotest 2020_2 (n=21.800 ERW. 10+) und Radiotest 2019_2 (n=22.900 ERW. 10+); GfK Austria Feldarbeit, Ankordata Auswertung

