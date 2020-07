„CINEPLEXX DAY“ am 5. August: GROSSES KINO zur Wiedereröffnung

Wien (OTS) -

Cineplexx öffnet alle Kinos am 5. August, damit sind 28 Standorte in Betrieb



CINEPLEXX DAY: Kinotickets kosten am Eröffnungstag nur 3 Euro, das Cineplexx Team lädt dazu auf Popcorn und Softdrinks ein



Special Events finden wieder statt, erste Ladies & Men’s Nights am 6. August

Der Countdown läuft: Nur noch sieben Tage und Cineplexx öffnet am 5. August auch die restlichen 24 Standorte in ganz Österreich. Nach der langen Corona-bedingten Pause steht der größte österreichische Kinobetreiber kurz vor seinem Comeback und hat gleich zum Start elf Filmstarts, einen tollen Programmmix und einen vollen Eventkalender in petto. „Wir sind wieder zurück und können gar nicht sagen, wie sehr wir uns darüber freuen. In den letzten Monaten haben wir täglich daran gearbeitet – jetzt ist es endlich soweit und wir können unsere Leinwände in allen Bundesländern wieder bespielen. Eine kleine Ausnahme ist das Cineplexx Leoben, hier haben wir die Zeit genutzt, um die geplante Modernisierung zu realisieren. Der Umbau geht nun los und der Standort wird technisch und optisch auf den neuesten Stand gebracht“, freut sich Christian Langhammer, CEO/Hauptgesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe. Die Cineplexx Kinos sind damit ab nächster Woche wieder wie gewohnt für ihre Besucher da, neu ist lediglich je nach Standort ein spielfreier Tag pro Woche.

Welcome back am CINEPLEXX DAY: 3-Euro-Tickets, gratis Popcorn & Softdrinks

Der langersehnte Neustart wird mit einem tollen Special für Kinofans gefeiert: Am CINEPLEXX DAY am 5. August kosten Kinotickets, für jeden Film und in jedem Kino, nur 3 Euro – Popcorn (medium) und einen Softdrink von Coca-Cola (0,5l) gibt es von Cineplexx gratis on top. „Die Wiedereröffnung ist nicht nur für unser Team ein wahrer Freudentag, sondern auch für alle Cineasten. Mit unserem Angebot möchten wir zeigen, wie sehr wir uns über die Rückkehr der Kinobesucher freuen und uns gleichzeitig für ihre Geduld bedanken“, so Langhammer.

„Auch wenn internationale Entscheidungen über Filmstarts wie 'Mulan' noch auf sich warten lassen und der Blockbuster 'Tenet' nun für Ende August angekündigt ist, haben wir am 5. August zahlreiche Premieren und Filmstarts im Programm“, so Langhammer. An diesem Tag werden Special Previews bereits vor offiziellem Kinostart gezeigt, darunter „Unhinged“, „Into the Beat“, „Meine Freundin Conni“ und „Berlin Alexanderplatz“. Der Verkauf der Sondertickets startet am Freitag, dem 31. Juli um 11 Uhr auf cineplexx.at und in der Cineplexx App, schnell sein lohnt sich.

Cineplexx Event-Highlights: Volles Programm gleich von Anfang an

Was gibt es Schöneres als mit den besten Freunden oder der Familie den neusten Film im Kino zu sehen? Cineplexx hält für seine Besucher schon im August so einiges parat – die wöchentlichen Kino-Tage „Drei Kino Donnerstag“ und „Kino-Montag“ starten wieder voll durch und auch von der beliebten Miss, Ladies oder Men’s Night bis hin zu einer „Special Preview“ ist alles dabei, was der Kino-August zu bieten hat. Den Anfang machen die Ladies Night mit „The Secret“ und die Men’s Night mit „Unhinged“ am 6. August:

Ein Sommer für GROSSES KINO

Cineplexx verspricht einen heißen Kinosommer, denn ein Highlight jagt das andere. Nach der großen Wiedereröffnung startet der „GROSSES KINO“ Sommer mit den Cineplexx „XXtreme Days“, die beweisen, dass sich ein Kinobesuch egal bei welchem Wetter lohnt. Bis in den Spätsommer gibt es je nach Wetterlage unterschiedliche Top-Aktionen. Besucher dürfen sich auf stark vergünstigte Snacks und Softdrinks freuen.

Für all jene, die den Genuss von frischem Popcorn schon vermisst haben, gibt es außerdem ein besonderes Extra: Die GROSSE Welcome Back Box. Für nur 7,77 Euro kommen Kinofans ab 6. August mit einem großen Popcorn Kübel und zwei 0,5l Softdrinks in den 7. Popcorn-Himmel. Für Bonuscard-Besitzer gibt es die GROSSE Welcome Back Box bis Ende August bei jeder Aufladung von 60 Euro sogar gratis dazu.

Alles für ein sicheres Kinoerlebnis

Die Sicherheit und Gesundheit der Kinobesucher und der Kino-Mitarbeiter stehen natürlich weiterhin an oberster Stelle – daher wurden einige Maßnahmen getroffen, die für ein sicheres Miteinander sorgen sollen: Beim Ticketkauf wird ab sofort ein noch stärkerer Fokus auf die Online-Möglichkeiten gelegt. Besucher sind dazu aufgefordert, nach Möglichkeit über cineplexx.at oder über die Cineplexx-App ihre Tickets zu kaufen. Der Sitzplan ist nun angepasst, sodass nach jeder Buchung der Sitzplatz daneben automatisch frei bleibt. Damit kann der Mindestabstand sichergestellt werden, während Paare, Familien und Gruppen bis zu sechs Personen zusammensitzen können. Im Foyer wird um die Einhaltung des Mindestabstands und das Beachten der Masken-Pflicht bis zum Sitzplatz gebeten. Je nach temporären, regionalen Bestimmungen der Regierung müssen weitere Maßnahmen beachtet werden, alle Details dazu finden sich auf cineplexx.at







Über Cineplexx und die Constantin Film-Holding GmbH

Die Constantin Film-Holding GmbH steht mit ihren Kinobeteiligungen Cineplexx Kinobetriebe GmbH und Lichtspieltheater Betriebs GmbH für modernes, visionäres Kino und ist unangefochtener Vorreiter in punkto Kinotechnologie und Servicestandards – 2018 und 2019 wurde dies mit den aktuellen Innovationen im Cineplexx Wienerberg (Onyx-LED und Real D Unltimate Screen sowie Barco Flagship-Laser), im Cineplexx Graz, Split, Belgrad und Novi Sad (MX4D), dem IMAX Laser im Cineplexx Donau Zentrum und Apollo und dem ersten Dolby Cinema in Wien im Village Cinema uns danach im Cineplexx Millennium City, dem nun mehr vierten Dolby Cinema Standort nach Linz und Salzburg Airport, bestätigt.

Der Beginn der Firmengeschichte erfolgte 1951 mit dem Filmverleih Constantin-Film in Österreich, seit 1985 steht das Unternehmen unter leitender Mitarbeit und Teilhaberschaft beziehungsweise in Folge komplett im Eigentum österreichischer Unternehmer. In den 70er Jahren erfolgte eine bundesweite Ausweitung der Spielstätten unter dem Namen Constantin-Film Kinos. Die Cineplexx Kinobetriebe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der 1985 gegründeten Constantin Film-Holding-GmbH, mit über 60 Kinos in 12 Ländern: Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro, Nord-Mazedonien, Albanien, Kosovo, Griechenland, Rumänien und Italien. Über 400 Säle mit mehr als 70.000 Sitzen werden betrieben. Der letzte Expansionsschritt erfolgte im Februar 2019 mit dem Kauf der UCI Kinowelt und den damit verbundenen drei Standorten in Österreich. 2019 und 2020 ging die Expansion im SEE-Bereich mit 6 Kinos in Rumänien in eine neue Phase.

Mit rund 1.700 MitarbeiterInnen erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2019 einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro. 2019 begrüßten die Cineplexx Kinos knapp 13 Millionen Besucher.

Mehr Informationen zu Österreichs führendem Kinobetreiber auf www.cineplexx.at.

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Voice, und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. Dolby Cinema und Dolby Vision sind Marken von Dolby Laboratories. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. DLB-G





Rückfragen & Kontakt:

Cineplexx Pressestelle

Daniela Gissing, Nicole Komann

ikp Wien GmbH

cineplexx @ ikp.at

01/5247790-18