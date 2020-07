Das Café Museum öffnet wieder. Nicht einfach so. Sondern mit Raum für Kunst, Literatur, Musik und Zeit.

Wien (OTS) -



Familie Querfeld lädt zu PRE-OPENING & VERNISSAGE



Empfang: 18 Uhr – im Schanigarten unter der wetterfesten Markise

Eröffnung Sommergalerie: 19 Uhr



Sommerdrinks & Fingerfood



GALERIE ERNST HILGER PRÄSENTIERT: „THREESELF“

kuratiert von Ema Kaiser-Brandstätter

Julia Avramidis, Denise Rudolf Frank und Teresa Grandits



Normalzeit | Christof Stein: Wiener Würfeluhr

Antiquariat Löcker: Literatur-Bazar

Oliver Feistmantl: comic art on piano | Play me! das

Nachbarschaftsklavier



Bitte um Zu- oder Absage bis Mittwoch, 29.7. an museum @ cafe-wien.at



Es werden die Covid19-Auflagen für Veranstaltungen eingehalten.



Datum: 31.7.2020, um 18:00 Uhr



Ort:

Café Museum

Operngasse 7, 1010 Wien



Url: http://www.cafemuseum.at



Rückfragen & Kontakt:

ANTIQUARIAT LÖCKER

ERHARD LÖCKER

Tel.: +43 1 512 73 44

E-Mail: loecker @ loecker.at