Neu: SCHLANK MIT INTERVALL-ESSEN

Kompetentes Onlinetool zum gesunden Abnehmen mit Genuss

Wien (OTS) - Der Covid-19-Lockdown ist zwar vorbei, doch bei vielen Österreicher*innen sind unerwünschte Zusatzkilos auf Bauch und Hüften zurückgeblieben. Weniger Bewegung und vermehrtes Zwischendurch-Snacken haben die Kalorien-Balance ins Wanken gebracht.

Mit einem völlig neuen ernährungswissenschaftlich fundierten Konzept kann man unliebsame Corona-Röllchen nun auf Dauer loswerden.

Alltagstaugliches Programm zum Schlankwerden

Die beiden Ernährungswissenschafterinnen und Bloggerinnen Mag. Sabine Bisovsky und Mag. Eva Unterberger haben ein Programm entwickelt, das die Vorteile von Intervall-Fasten mit dem Genuss gesunder Speisen vereint. Ohne Hunger. Ohne Nahrungsergänzungsmittel. Ohne Diät-Shakes.

Intervall-Fasten ist ungebrochen populär – besonders die 16:8 Methode findet immer mehr Fans. Laut einer von Marketagent.com durchgeführten Befragung hat das 16:8-Intervall-Fasten unter den Ernährungstrends nach ‚low carb‘ und ‚zuckerfrei‘ den dritthöchsten Bekanntheitsgrad in der österreichischen Bevölkerung. 43 % der Befragten bekunden daran persönliches Interesse. Das ausgedehnte nächtliche 16-stündige Fasten fällt vielen Abnehmwilligen jedoch schwer. Und die wenigsten wissen, was sie in den 8-stündigen Essphasen genießen sollen oder dürfen.

Das Erfolgskonzept von SCHLANK MIT INTERVALL-ESSEN

SCHLANK MIT INTERVALL-ESSEN versteht sich als eine Weiterentwicklung des Intervall-Fastens, denn essen nach der Uhr alleine ist zu wenig. 7-21 Tage lang kann man sich im Rahmen dieses Programms mit schmackhaften Rezepten und sehr praxisnahen Coaching-Einheiten begleiten lassen und so zu einem langfristig gesünderen Essalltag finden.

Die tägliche Kalorienzufuhr liegt bei rund 1.350 kcal, aufgeteilt auf 3 Mahlzeiten. Dieses Kaloriendefizit sowie ein Abstand von 4-6 Stunden zwischen den Mahlzeiten sind notwendig, damit der Körper auf seine Fett-Reserven zurückgreift.

Die nächtliche Fastenphase dauert 12 Stunden, was einem Intervall-Fasten light entspricht.

Die Mahlzeiten liefern entsprechende Eiweiß- und Ballaststoffmengen, damit zwischendurch Hunger kaum eine Chance hat.

Mittels hilfreicher Coaching-Module soll Schritt für Schritt ein gesundes und „leichteres“ Essverhalten eingeübt werden.

Der zu erwartende Gewichtsverlust im Rahmen von SCHLANK MIT INTERVALL-ESSEN liegt durchschnittlich bei 0,5-1 kg pro Woche. So ist gewährleistet, dass Muskelmasse erhalten bleibt.

Die angebotenen Rezepte wurden alle so erstellt, dass auch wenig geübte Hobbyköche sie in kurzer Zeit zubereiten können. Auf Wunsch werden ein vegetarischer Speiseplan mit Milchprodukten und Eiern oder ein flexitarischer Speiseplan mit wenig Fleisch und Fisch geliefert.

Weitere Informationen zum Programm: www.schlank-mit-intervall-essen.at

Übergewicht ist mehr als ein kosmetisches Problem

Überschüssige Kilos können die Gesundheit nachhaltig belasten. Anscheinend gibt es sogar einen Zusammenhang mit der aktuellen Covid-19-Pandemie. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie der Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) steigt mit dem BMI das Risiko für schwere Verlaufsformen der Covid-19-Infektion. Es zeigte sich weiterhin ein Zusammenhang zwischen Adipositas (BMI über 30 kg/m2) und dem Risiko, an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 zu versterben. 7,7 Prozent der auf Intensivstationen betreuten Covid-19-Patienten wurden Analysen zufolge als krankhaft fettleibig (adipös) eingestuft, innerhalb der Bevölkerung sind es nur 2,9 Prozent [1]. Laut dem aktuellen österreichischen Ernährungsbericht sind 41 % der untersuchten erwachsenen Bevölkerung (18 bis unter 65 Jahre) übergewichtig bzw. adipös [2].

Alles Wissenswerte zu SCHLANK MIT INTERVALL-ESSEN Mehr erfahren

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sabine Bisovsky 0699/15455963 sabine.bisovsky @ essenziell.at

Mag. Eva Unterberger 0699/15455962 eva.unterberger @ essenziell.at



www.essenziell.at