Casio bringt "G-SHOCK × Rui Hachimura"-Kooperationsmodell auf den Markt

Tokio (ots/PRNewswire) - Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute den Verkaufsstart der GST-B100RH, ein Neuzugang in der Reihe der stoßfesten G-SHOCK-Uhren, an. Die GST-B100RH ist das erste Kooperationsmodell, das zusammen mit den Profi-Basketballer Rui Hachimura kreiert wurde.

Hachimura, der seine erste Saison als Profi in der US-amerikanischen Profi-Basketballliga erfolgreich absolviert hat, hat eine natürliche Verbindung mit G-SHOCK, einer Marke, die wie er aus Japan stammt und sich niemals davor drückt, auf der Weltbühne neue Herausforderungen anzunehmen. Angesicht seiner Signature-Uhr kann Hachimura nicht umhin festzustellen: "Casio ist mit einer tollen Uhr auf mich zugekommen, die genau dem Design entspricht, das ich mir vorgestellt habe. Ich denke, dass sie sehr gut zu einer ganzen Reihe von Kleidungsstilen passt. Außerdem fand ich es cool, mein spezielles 'Black Samurai Logo'-Design auf der Uhr wiederzufinden, schließlich ist das für mich ein sehr wichtiges Symbol." Casio und Hachimura hatten im November 2019 einen globalen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Hachimura, der G-SHOCK-Uhren seit seiner Schulzeit liebt, ist der allererste Basketballspieler, der mit Casio eine Signature-Kooperation eingeht.

Die neue GST-B100RH ist ein Signature-Modell, bei dem Hachimura das Design mitbestimmen konnte. Grundlage für die Uhr ist eine GST-B100, ein analoger Chronograph aus der G-STEEL-Reihe. Ihre Lünette besteht aus einer Reihe verschiedener Materialien und sie verfügt über ein großes Zifferblatt. Die Grundfarbe dieser coolen Uhr ist schwarz, das durch die goldionenplattierten Ränder der Metallteile hervorgehoben wird. Auf der Uhr ist ein hachi-Logo (hachi = 8 auf Japanisch) zu sehen, was sowohl für seinen Nachnamen als auch für seine Trikotnummer steht. Darüber hinaus sind der Indexpunkt und die Button-Pipe an der 8-Uhr-Position sowie der Zeiger mit fetten roten Akzenten versehen. Dieses Signature-Modell zeichnet sich besonders durch das Hachimura-Logo aus, weithin auch als "Black Samurai Logo" bekannt, das sich auf der Rückseite des Gehäuses, auf dem Armband und auf der Spezialverpackung findet.

Rui Hachimura

Geboren am 8 Februar 1998 in Japan in der Präfektur Toyama.

Nach seinem Abschluss an der Meisei-Schule in der Präfektur Miyagi 2016 besuchte er die Gonzaga University in den USA.

Er war der erste gebürtige Japaner, der als Spieler an einem Wettbewerb der National Collegiate Athletic Association (NCAA) teilnahm. Er gehörte zum Team der Gonzaga University, das es ins Championship Game der nationalen Hochschulmeisterschaft schaffte.

Er wurde in der ersten Draftrunde der US-amerikanischen Profi-Basketballliga ausgewählt (auf Platz 9), womit er der allererste japanische Spieler war, der in der ersten Runde ausgewählt wurde.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1215960/G_SHOCK_Rui_Hachimura.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1216501/GST_B100RH.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1215959/G_SHOCK.jpg

