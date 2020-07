SPÖ würdigt Bruno Kreiskys „Gestaltungskraft für gerechtes, modernes und weltoffenes Österreich“ anlässlich seines 30. Todestags

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner: „Politik Kreiskys in seinem Sinne weiterführen – Ziel ist Vollbeschäftigung“ – Deutsch „Kreiskys Vermächtnis ist unsere Verpflichtung“

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des 30. Todestags des ehemaligen SPÖ-Bundesparteivorsitzenden und Bundeskanzlers Bruno Kreisky am 29. Juli würdigt die SPÖ den bedeutsamen Ausnahmepolitiker. „Bruno Kreiskys Weitblick und seine Offenheit für die Anliegen der Menschen im Land haben ihn zu einer der herausragendsten politischen Persönlichkeiten Österreichs und zu einem Vorbild gemacht“, sagen SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Kreisky habe vorgezeigt, wie wichtig es ist, mutig zu sein und neue Ideen auch gegen Widerstände durchzusetzen, Stichwort Arbeitszeitverkürzung. „Diesen Weg der mutigen, neuen Ideen gehen wir heute weiter. Unter Kreisky waren es die 40-Stunden-Woche und Gratis-Schulbücher, heute brauchen wir eine 4-Tage-Woche und Gratis-Laptops für unsere SchülerInnen“, so Rendi-Wagner. Die Ära Kreisky wurde zu einem Synonym für Vollbeschäftigung - auch heute ist die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen oberstes Ziel der Sozialdemokratie. „Mit unserem ‚Kraftpaket Österreich‘ zeigen wir, wie es gehen kann“, so die SPÖ-Chefin. ****

„Die Stärkung des Sozialstaats, der unbedingte Einsatz für soziale Gerechtigkeit, für Arbeitsplätze und faire Löhne waren damals unter Kreisky und sind auch heute Hauptanliegen der SPÖ, für die wir uns mit ganzer Kraft einsetzen“, so Rendi-Wagner.

„Ohne Bruno Kreiskys Gestaltungskraft gäbe es das gerechte, moderne und weltoffene Österreich, wie wir es heute kennen und schätzen, nicht. Im Mittelpunkt stand dabei immer der Mensch – und das ist in der Sozialdemokratie auch heute so“, so Rendi-Wagner. „Vieles, was uns heute selbstverständlich erscheint, verdanken wir seinen sozial-, wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Reformen, die immer einen Fortschritt und eine Verbesserung für die Menschen im Land bedeuteten. Von Bruno Kreiskys Wirken für ein modernes, gerechtes und weltoffenes Österreich profitieren die Menschen bis heute“, so die SPÖ-Chefin. „Kreiskys Vermächtnis ist heute unsere Aufgabe und Verpflichtung, auch noch für zukünftige Generationen“, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. (Schluss) bj/mb

