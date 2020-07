KORRIGIERTE NEUFASSUNG der OTS0123 von 27.07.2020: Tante Fanny Frischteig GmbH informiert:

Öffentlicher Warenrückruf Backfertiger Pizzateig mit Tomatensauce (600 Gramm)

Schwertberg (OTS) - Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Tante Fanny Frischteig GmbH den Artikel BACKINI Pizza-Kombi (600 Gramm) zurück. Der Vorlieferant der Tomatensauce kann nicht gänzlich ausschließen, dass sich Metallteilchen in einzelnen Gläsern befinden können. Die Tante Fanny Frischteig GmbH und die Handelsunternehmen haben umgehend reagiert und die entsprechende Ware sofort aus dem Verkauf genommen.



Betroffen sind Produkte mit den angegebenen Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) auf der Außenverpackung (Karton):



BACKINI Pizza-Kombi Pizzateig & fruchtige Tomatensauce (600 Gramm) mit dem EAN-Code 9120003417078 und dem MHD bis einschließlich 21.08.2020

Erhältlich in den Filialen der folgenden Handelspartner:

Eurogast Grissemann in Zams, Eurogast Pilz & Kiennast in Gmünd, Nah & Frisch Gars am Kamp, Nah & Frisch (betrifft teilw. Lebensmittelgeschäfte nur in Ostösterreich), Metro, Cash & Carry Österreich und NORMA Österreich.

Davon nicht betroffen ist: Pfeiffer/Unimarkt Gruppe, Transgourmet und Handelshaus Wedl/C+C Wedl

Verbraucheranfragen beantwortet die Firma Tante Fanny Frischteig GmbH unter der Rufnummer +43 2628 48666 2224 werktags von 8:00-17:00 Uhr oder der E-Mailadresse info @ tantefanny.at



Rückfragen & Kontakt:

Sabine Kahrer

Geschäftsleitung Marketing

s.kahrer @ tantefanny.at

https://www.tantefanny.at/



Julia Sommer

Presstestelle Grayling Austria Tante Fanny

julia.sommer @ grayling.com

https://grayling.uncovr.com/News.aspx?menueid=17121