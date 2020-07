Erster Summer Black Friday ab 30. Juli

Mehr als 250 Händler bieten eine Woche lang Extrem-Rabatte

Wien/Berlin (OTS) - Hunderte namhafte Händler veranstalten ab 30. Juli für eine Woche einen gemeinsamen Sommerschlussverkauf: den “Summer Black Friday”. Erstmals startet bereits im Sommer eine “Black Friday Sale” Verkaufsveranstaltung mit tausenden Markenprodukten zu stark reduzierten Preisen. Diese koordinierte Verkaufsaktion soll den heimischen Handel in einer umsatzschwachen Zeit unterstützen. Alle Angebote sind, nach Kategorien geordnet, auf blackfridaysale.de gelistet.



Konsumenten begrüßen gemeinsamen Abverkauf im Sommer

In einer kürzlich erstellten Erhebung unter 1.100 deutschen Endverbrauchern teilten 84 Prozent mit, dass sie einen Summer Black Friday begrüßen. „Die potenziell teilnehmenden Shopper planen im Durchschnitt etwa 360 Euro auszugeben“, informiert Konrad Kreid, Geschäftsführer der Black Friday GmbH.

Händler erwarten deutlichen Umsatzanstieg

Ein Großteil der Händler sieht Vorteile in einer koordinierten Verkaufsaktion im Sommer. “So gaben etwa 60 Prozent von rund 110 im Juni 2020 befragten Online-Händlern an, dass sie so ihren Umsatz steigern könnten. Etwa 50 Prozent sehen als Vorteil, dass sie bei einem Sale-Event im Sommer ihr Lager abverkaufen können”, so Kreid weiter. Der Onlinehandelsexperte Kreid ortet aufgrund der Corona-Situation gestiegene Akzeptanz in der Bevölkerung, Waren im Internet zu kaufen.

Eine Woche lang Summer Black Friday

Die Black Friday GmbH richtet seit mehreren Jahren im November die erfolgreiche Verkaufsveranstaltung Black Friday Sale aus, bei der Millionen Shopper nach Schnäppchen stöbern.

Der neue Summer Black Friday wird ähnlich ablaufen: Händler bieten innerhalb eines kurzen Zeitraums ihre Ware mit hohen Rabatten an. „Anders als beim bekannten Black Friday Sale im November, der jedes Jahr nur an einem Tag stattfindet, wird der Summer Black Friday eine ganze Woche, von 30. Juli bis 5. August, dauern”, so Kreid.

Erste Deals stehen bereits fest



Händler von Markenprodukten, wie etwa Jack Wolfskin, Christ, Ravensburger, flaconi, BWT oder Estée Lauder, nehmen am Summer Black Friday teil. “Der Großteil der Preise ist noch streng unter Verschluss, diese werden oft bis zum Startschuss von den Shops angepasst”, informiert Geschäftsführer Kreid.

Fo lgende Rabatte stehen bereits jetzt fest:

Beauty - Rabatt

Estée Lauder - 20 %

clinique - 25 %

bobbibrown - 25 %

Hairshop-Pro - 65%

Mode - Rabatt

Jack Wolfskin - 50 %

Outlet Fashion - 70 %

Reise - Rabatt

secretescapes - 70 %

Wittchen - 70%

Sport - Rabatt

sportspar - 92%

deinsportsfreund - 70%

Wohnen - Rabatt

dami - 80%

Top12 - 80%

Diverses - Rabatt

Jacques Lemans - 66 %

123gold - 20 %

Christ - 60 %

Hive Outdoor - 70 %

Über Summer Black Friday

www.blackfridaysale.de ist der Anbieter des ersten Top Shopping-Events im Sommer. Mehrere hundert teilnehmende Markenshops und angesagte Labels reduzieren dabei innerhalb von einer Woche drastisch ihre Preise. Auf dem Shoppingportal Summer Black Friday können Kunden in übersichtlichen Kategorien passende Produkte und alle „Summer Black Friday“ Angebote der teilnehmenden Händler finden. Im Jahr 2020 findet die erste Verkaufsveranstaltung von 30. Juli bis 5. August statt.



Download: Eckpunkte Summer Black Friday Umfrage 2020

Foto: Konrad Kreid, Geschäftsführer Black Friday GmbH

Rückfragen & Kontakt:

Black Friday GmbH

Albert Haschke, Public Relations,albert.haschke @ blackfridaysale.de