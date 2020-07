Die smarte Haushaltsversicherung der Wiener Städtischen

„MIT SICHERHEIT WOHNEN – Haushalt und Eigenheim“: Die neue Produktgeneration entspricht den modernen Kundenbedürfnissen und wertet die Haftpflichtdeckung deutlich auf.

Wien (OTS) - Der Schutz der eigenen vier Wände und des persönlichen Hab und Gut ist jedem ein großes Anliegen. Doch gegen Einwirkungen von außen hilft oftmals auch die sorgfältigste Behandlung und größte Vorsicht wenig. So gibt es allein in Österreich Jahr für Jahr über eine Million Schadensfälle in den Bereichen Haushalt oder Eigenheim.

Kundenschutz als oberstes Ziel

Wie die jüngste Vergangenheit gezeigt hat, ist man im Leben öfter mit unvorhersehbaren Situationen und damit auch neuen Risikobereichen konfrontiert. Und das nicht nur im Gesundheitswesen. Darauf hat die Wiener Städtische Versicherung im Bereich Wohnen reagiert und ihre Haushalts- und Eigenheimversicherung auf ganz neue Beine gestellt. „Dank ‚Mit Sicherheit Wohnen‘ kommt eine völlig neue Produktgeneration auf den Markt, die wir im Leistungsbereich deutlich aufgewertet haben. Dazu geht dieses Produkt klar über den klassischen Deckungsumfang einer herkömmlichen Haushalts- oder Eigenheimversicherung hinaus und soll so unsere Kundinnen und Kunden in ihrem Zuhause und darüber hinaus rundum absichern“, sagt Wiener Städtische Vorstandsdirektorin Sonja Steßl.

Moderne Risikodeckungen

Laut den Ergebnissen des aktuellen Recommender Award 2020, vergeben bereits jetzt vier von fünf Haushaltskunden der Wiener Städtischen Bestnoten. Mit der neuen Wohnen-Produktgeneration ist ein weiterer Qualitätssprung gelungen. Neben deutlich verbesserten Leistungen bei klassischen Schadensfällen, bietet die neue Produktgeneration „Mit Sicherheit Wohnen“ höhere Leistungen aus der privaten Haftpflichtversicherung (bis 6 Mio. Euro) und versichert alle im Haushalt lebenden Personen automatisch mit.

Darüber hinaus zahlt die Versicherung auch bei grober Fahrlässigkeit oder nach Cyberschäden (Stichwort Bankomat- bzw. Kreditkartenmissbrauch oder Phishing beim Online-Banking). Schutz gibt es aber auch bei Einbruchsdiebstählen mittels „moderner Kriminalitätsmethoden“ – also nach Einbrüchen ohne nachweislicher mechanischer Einbruchspuren bei elektronischen Schließsystemen wie z.B. Codekarten, Fingerprintsystemen oder Funköffnern.

6 gute Gründe für „Mit Sicherheit Wohnen“:

Freie Wahl der Versicherungssumme

100 Prozent der Versicherungssumme auch bei grober Fahrlässigkeit

Integrierte Haftpflichtversicherung (bis 6 Mio. Euro) für alle im Haushalt lebenden Personen

Rund 100 neue und verbesserte Deckungen (Cyberschäden, Einbruchsdiebstähle mittels „moderner Kriminalitätsmethoden“)

Innovative Absicherung bei Naturgefahren

Zielgruppenspezifische Zusatzpakete (Freizeit, Unterhaltungselektronik, Swimmingpool, …)

Online-Versicherungsrechner als Entscheidungshilfe

Immer öfter möchten sich Kunden bereits vor einem möglichen Beratungsgespräch oder Vertragsabschluss informieren. „Um diesem Bedürfnis unserer Kundinnen und Kunden entgegenzukommen, bieten wir auf unserer Website, als neuestes Online-Service, neben den Produktinformationen einen Versicherungsrechner für unser neues ‚Mit Sicherheit Wohnen‘-Produkt an“, so Steßl. Die Ergebnisse der Berechnung kann sich der Kunde im Anschluss auch als Mail zuschicken lassen oder er vereinbart gleich online ein individuelles Beratungsgespräch. Unter wienerstaedtische.at/haushalt finden sich alle Fakten zur Absicherung der eigenen vier Wände wie auch der Online-Versicherungsrechner.

