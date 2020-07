ATB Spielberg GmbH beantragt Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung

Spielberg (OTS) - Heute wurde von der ATB Spielberg GmbH ein Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung beim Landesgericht Leoben eingebracht. Die wirtschaftlich prekäre Lage der ATB Spielberg wurde durch die Corona-Krise massiv verschärft. Wie bereits am Freitag, 24. Juli 2020, angekündigt, ist eine Restrukturierung der ATB Spielberg GmbH aufgrund der Corona-Krise und der schlechten gesamtwirtschaftlichen Prognosen für die Industrie zwingend erforderlich. Die Produktion in Spielberg war bereits seit Jahren nicht mehr wirtschaftlich, nur aufgrund von Zuschüssen durch den Eigentümer konnten signifikante Verluste laufend ausgeglichen werden. Mit der Corona-Krise ist dies jedoch nicht länger darstellbar.

Obwohl der Produktionsbetrieb nicht erhalten werden kann, soll der Standort in Spielberg in verkleinerter Form bestehen bleiben. Der Fokus soll in Zukunft auf Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Kundenservice liegen, zudem wird ein Distributionszentrum aufgebaut werden.

Die Geschäftsführung der ATB Spielberg GmbH steht in engem Kontakt mit dem Sanierungsverwalter, um einerseits Lösungen für die Gläubiger zu finden und andererseits die Fortführung des Unternehmens in der geplanten Form sicherzustellen.

Die Gespräche mit dem Betriebsrat laufen weiterhin, um Lösungen im Rahmen der innerbetrieblichen Sozialpartnerschaft zu erreichen, um möglichst vielen MitarbeiterInnen wieder Zukunftsperspektiven bieten zu können.

