AVISO: 30.7. Offizielle Eröffnung der Startup Labs Vienna Biocenter in Neu Marx

Wien (OTS) - Ab sofort forschen junge Life-Sciences Startups am Standort Neu Marx auf insgesamt 1.100 m² in neu geschaffenen Co-Working-Labs. Im Zuge des Pressetermins wird ein erster Blick in die neuen Labors und die Arbeit der Forschungsteams gewährt.

Ihre Gesprächspartner:

Peter Hanke, Wiener Wirtschaftsstadtrat

Guido Boehmelt, Leiter von Research Beyond Borders bei Boehringer Ingelheim Wien

Harald Isemann, Vorsitzender des Vienna BioCenters und kaufmännischer Direktor IMP

Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien

Wann: Donnerstag, 30. Juli 2020, Start 9:00 Uhr

Wo: VBC 6, 4. Stock, Dr.-Bohr-Gasse 7, 1030 Wien

Aufgrund der Covid-19 Richtlinien bitten wir um Anmeldung unter: nichtenberger@wirtschaftsagentur.at





