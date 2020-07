Europa-Park in Rust feiert 45. Geburtstag

Der Europa-Park, Rulantica und die sechs Erlebnishotels haben wieder geöffnet und freuen sich auf österreichische Gäste

Wien (OTS) - Zum 45. Geburtstag des Europa-Park laden über 100 Attraktionen in den 15 europäischen Themenbereichen ein. Zum Jubiläum ein besonderes Geschenk an die Gäste: die Rückkehr der sehnsüchtig erwarteten Familienattraktion „Piraten in Batavia“. Die berüchtigten Seemänner sind ab Ende Juli wieder im Holländischen Themenbereich anzutreffen.

In „Rulantica – der neuen Wasserwelt des Europa-Park“ gibt es ab sofort nicht nur drinnen, sondern auch draußen jede Menge zu entdecken! In der 32.600 Quadratmeter großen, nordischen Wasser-Erlebniswelt können neugierige Matrosen neun thematisierte Bereiche und 25 spritzige Attraktionen auskundschaften.

In den sechs 4-Sterne und 4‑Sterne Superior Erlebnishotels tauchen die Gäste jeweils in ganz eigene, liebevoll thematisierte Welten ein und lassen dort den spannenden Tag ausklingen.

Damit sich Groß und Klein weiterhin in beiden Parks sowie den Europa-Park Hotels sicher- und wohlfühlen, wurden zahlreiche Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos sowie umfassende Sicherheits- und Hygienekonzepte eingeführt.

Weitere Informationen zum Europa-Park in Rust und der Wasser-Erlebniswelt Rulantica finden Sie HIER

