PriceHubble erreicht den nächsten Meilenstein bei der internationalen Expansion und übernimmt das österreichische Proptech Checkmyplace

Zürich/Wien (OTS) - PriceHubble, das 2016 in der Schweiz von Markus Stadler und Dr. Stefan Heitmann gegründete und schnell wachsende europäische Proptech, übernimmt 100% der Anteile der Checkmyplace GmbH, dem führenden Unternehmen für datenbasierte Standortanalysen und datengetriebene Digitalisierungsprodukte in Österreich.

Checkmyplace (www.checkmyplace.com) wurde im Jahr 2014 von Jörg Buß gegründet und begleitet die österreichische Immobilienwirtschaft seitdem erfolgreich bei der Digitalisierung ihrer Unternehmen.

«Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit PriceHubble im österreichischen Markt und sehe darüber hinaus enormes Wachstumspotenzial für den gemeinsamen Unternehmensweg», kommentiert Jörg Buß die Transaktion. Er bringt sein gesamtes Team in die neu als PriceHubble Österreich firmierende Gesellschaft ein und leitet die Geschäfte weiter als Geschäftsführer. Zusätzlich wird er Teil des PriceHubble Group Management Teams.

PriceHubble ist Marktführer für datenbasierte Digitalprodukte und unterstützt Hunderte von Kunden aus der Immobilienwirtschaft bei der fortschreitenden Digitalisierung ihrer Customer Experience.

«PriceHubble ist europaweit eines, wenn nicht sogar das am schnellsten wachsende Proptech-Unternehmen und stärkt mit der Transaktion signifikant seine Position im deutschsprachigen Raum. Wir können neu auch im DACH-Raum multinational tätigen Unternehmen der Immobilienwirtschaft zusätzlichen Mehrwert bieten», ergänzt Markus Stadler, Mitgründer und COO von PriceHubble.

PriceHubble unterhält in Europa bereits Standorte in Paris, Zürich, Berlin und jetzt neu auch in Wien. Durch die Übernahme sind nun über 70 zumeist auf Data Science und Product Engineering spezialisierte Mitarbeiter für das Unternehmen tätig.

Über PriceHubble: PriceHubble ist das führende internationale Proptech-Unternehmen, das Akteuren im Immobiliensektor fundierte Immobilien- und Investitionsentscheidungen auf Basis datengetriebener Erkenntnisse ermöglicht und somit ein neues Level an Transparenz in der Immobilienwirtschaft definiert. Das Unternehmen aggregiert und analysiert eine Vielzahl an Daten und nutzt Big Data-Analytics sowie künstliche Intelligenz, um verlässliche Bewertungen und Prognosen zu ermöglichen. PriceHubble ist mit Büros in Zürich, Berlin, Paris, Tokio und Wien vertreten und in aktuell fünf Märkten in Europa und Asien tätig.

Über Checkmyplace: Durch die Digitalisierung der Immobilienbranche verändern sich Entwicklungs-, Vermarktungs-, Verwaltungs- und Bewertungsprozesse der Immobilien-Wirtschaft grundlegend. Checkmyplace ist kompetenter Berater sowie Service-Dienstleister für professionelle Individuallösungen und Anbieter von innovativen, standardisierten Produkten für alle genannten Prozess-Schritte. Checkmyplace liefert Services und Produkte basierend auf Open Data, Open Government Data, Closed Data sowie von CMP entwickelten Daten und unterstützt professionelle Anwender in der Immobilienwirtschaft dabei, effizienter, hochwertiger und preiswerter zu arbeiten.

