GOLDIDNVEST Edelmetalle GmbH Wien mit neuem Online-Shop

WIEN (OTS) - Seit Mittwoch, 22. Juli 2020, ist es endlich soweit: Der neue GOLDINVEST Online-Shop wurde scharf gestellt. Lange haben wir an der neuen Seite gearbeitet, um alle Bereiche übersichtlicher und moderner zu gestalten. Die letzten Monate Arbeit haben sich gelohnt und wir sind stolz, eine moderne, verbesserte, frisch und aufgeräumte Homepage präsentieren zu können. Neben den Veränderungen in Optik und Technik um in ein paar Schritten zur digitalen Ladentheke zu kommen, sollen die Kunden von GOLDINVEST unkompliziert ihren Kauf abwickeln können.

2019 kauften etwa 4,4 Millionen Menschen in Österreich Einzelhandelswaren in Online-Shops oder über Online-Plattformen ein. Online-Einkauf ist mittlerweile ein Bestandteil des Alltags geworden und dieser wachsenden Digitalisierung und den Bedürfnissen der Kunden wollten wir damit Rechnung tragen.

Unsere Welt ist nun real-digital, das heißt, die GOLDINVEST Edelmetalle GmbH ist für die Kunden durch eine persönliche Beratung in einer angenehmen Atmosphäre in der Seilerstätte 15, A-1010 Wien vor Ort. Unseren Online-Auftritt im Internet haben wir komplett neu überarbeitet und die Website wurde dem professionellen Auftritt von GOLDINVEST angepasst.

Wir haben als Neuerung die Zustellzeiten angepasst um für unsere Kunden den Einkauf schneller zu gestalten. Unser spezielles Angebot für unsere Onlineshop-Kunden. Mit Sofortüberweisung mit Ihrem ganz normalen Online-Banking Daten und dem bevorzugten Tan-Verfahren bestellen Sie bis 12:00 Uhr im Online-Shop und die Ware wir noch am gleichen Tag an Sie versendet.

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Internetpräsenz GOLDINVEST.at oder vielleicht auf ein persönliches Gespräch in unserem Haus in der Seilerstätte 15.

Ihre GOLDINVEST

Rückfragen & Kontakt:

Gernot Hinteregger

Tel.: +43 (1) 888 05 100 - 31

Fax: +43 (1) 888 05 100 - 50

Mobil: +43 (660) 212 36 68



GOLDINVEST Edelmetalle GmbH, Seilerstätte 15, 1010 Wien

Telefon: +43 (1) 888 05 100 , Telefax: +43 (1) 888 05 100

E-Mail: office @ goldinvest.at Internet: www.goldinvest.at