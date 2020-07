"Quo vadis - Tourismus im Burgenland?"

Pressegespräch

Eisenstadt (OTS) - Der Tourismus im Burgenland steht für unvergessliche Erlebnisse, Emotionen und Bilder, die in alle Welt getragen werden. Die heimischen Tourismusbetriebe sind im Burgenland durch ihre vielen Beschäftigten, aber auch als Werbefaktor für das Land von immenser Bedeutung. Gerade jetzt, in der Urlaubszeit, sind die Betriebe in ihren Entscheidungen gefordert. Die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Burgenland erläutert die aktuelle Situation in den heimischen Betrieben rund um die Corona-Krise. Wir laden Sie daher recht herzlich zum

Pressegespräch: "Quo vadis - Tourismus im Burgenland?"

Ihre Gesprächspartner sind:



- Kommerzialrat Helmut Tury, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft

- Ing. Franz Perner, Spartengeschäftsführer



Datum: 29.07.2020, 10:00 Uhr

Ort: Wirtschaftskammer Burgenland, Medienraum 2. Stock

Robert Graf-Platz 1, 7000 Eisenstadt, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Burgenland

Dr. Harald Schermann

Direktor-Stv.

0590907-4510

harald.schermann @ wkbgld.at