„Die Toten von Salzburg“ und das „Chinagirl“ (AT)

Dreharbeiten zu siebentem Film der ORF/ZDF-Erfolgskrimireihe mit Florian Teichtmeister, Michael Fitz und Fanny Krausz

Wien (OTS) - Auch Salzburg ist wieder in sicherer Hand, wenn Florian Teichtmeister, Michael Fitz und Fanny Krausz seit Donnerstag, dem 23. Juli 2020, wieder als beliebtes Trio am Set stehen. Im siebenten Film der ORF/ZDF-Krimireihe „Die Toten von Salzburg“ gibt ein Mord in der Tourismusbranche dem im Rollstuhl sitzenden Salzburger Major, seiner quirligen Kollegin und dem bayrischen Kriminalhauptkommissar so manches Rätsel auf: Denn eine Fremdenführerin wird tot in einem Koffer in der Salzach gefunden. In weiteren Rollen des neuen Falls „Chinagirl“ (AT) sind u. a. auch diesmal wieder Erwin Steinhauer, Simon Hatzl, Natalie O’Hara und Nikolaus Barton sowie Sebastian Edtbauer, Wilhelm Iben, Michael Schönborn, Susanne Czepl, Michael Fuith, Henriette Thimig, Max Paier, Harald Schrott, Katharina Stemberger und Barbara Kaudelka zu sehen. Regie führt erneut Erhard Riedlsperger nach einem Drehbuch von Silvia Wohlmuth und Klaus Ortner. Die Dreharbeiten in Salzburg und Umgebung gehen voraussichtlich Ende Juli zu Ende. On air zu sehen sein soll „Chinagirl“ (AT) 2021. Der bereits abgedrehte sechste Teil „Schwanengesang“ ist voraussichtlich noch 2020 in ORF 2 zu sehen.

Regisseur Erhard Riedlsperger mit einem ersten Ausblick

„Diesmal hat der bekannte Amphibienbus seinen großen Filmauftritt, denn er führt uns direkt zum Leichenfund in der Salzach. Wir drehen aber auch im Kloster Michaelbeuern, es wird im Rockhouse getanzt und im Café Bazar Politik gemacht. Und natürlich ist das Panorama der Stadt Salzburg vom Kapuziner-Kloster aus wieder wichtiger Bestandteil der Handlung“, erzählt Regisseur Riedlsperger. „Inhaltlich dreht sich dieses Mal alles um das Thema Tourismus, die drohende Suspendierung der jungen Polizistin Russmeyer, den liebestollen Hofrat Seywald, den fastenden Hauptkommissar Mur und den unfehlbaren Spürsinn unseres Major Palfinger.“

Mehr zum Inhalt

Die Leiche der deutsch-chinesischen Fremdenführerin Kang Lien wird in einem Koffer in der wunderschön glitzernden Salzach angeschwemmt. Sie war die Geliebte von Konstantin Mandl (Max Paier), dem nichtsnutzigen Sohn des größten Bustour-Unternehmers Salzburgs. Wieder einmal rufen also grenzüberschreitende Ermittlungen Major Palfinger (Florian Teichtmeister) und Kriminalhauptkommissar Mur (Michael Fitz) auf den Plan.

„Die Toten von Salzburg“ ist eine Koproduktion von ORF, ZDF und Satel Film, mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, dem Land Salzburg und der Stadt Salzburg.

