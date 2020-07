„Schlager, Stars & Sterne – Die große Seeparty in Österreich!“ am 25. Juli in ORF 2

Live aus Kitzbühel: Florian Silbereisen präsentiert die große Open-Air-Show

Wien (OTS) - So hoch hinauf ging es noch nie! Ganz oben in den Kitzbüheler Alpen startet Florian Silbereisen am Samstag, dem 25. Juli 2020, um 20.15 Uhr live in ORF 2 die große Open-Air-Eurovisionsshow „Schlager, Stars & Sterne – Die große Seeparty in Österreich!“. Am See, auf dem See und im See begrüßt er unter anderem Roland Kaiser, Matthias Reim, Ben Zucker, Andy Borg, DJ Ötzi, Thomas Anders, Sarah Lombardi, voXXclub, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Giovanni Zarrella, Melissa Naschenweng, die Nockis, die Draufgänger, Semino Rossi und RockharmoniX.

„Schlager, Stars & Sterne – Die große Seeparty in Österreich!“ ist eine‎ Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR und des BR in Zusammenarbeit mit dem ORF.

