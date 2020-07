Neue Messe im Süden Österreichs startet durch

ALPE-ADRIA CLASSIC LEGENDS vom 23. bis 25. April 2021

Klagenfurt (OTS) - Erstmalig haben Fans von Oldtimern aus Österreich, Norditalien, Slowenien und Kroatien

die Möglichkeit, am Messegelände von Klagenfurt am Wörthersee in die erlesene Welt des klassischen Automobils einzutauchen.



Die neue Messe im Alpen-Adria Raum für klassische Automobile auf 20.000 m² Ausstellungsfläche

Das Scheinwerferlicht richtet sich auf eine tolle Mischung an klassischen Automobilen und Raritäten aus verschiedenen Jahrzehnten. Dazu werden Klassik-Händler mit ihren „Gusto-Stückerln“, Dienstleister wie z.B. Lederer und Sattler, spezialisierte Restaurations- und Aufbereitungsbetriebe, Teileanbieter, Classic Veranstalter, Automobil Museen, Oldtimer Clubs sowie Privatverkäufer erwartet.



Vom Bulli T 1 bis zu Scheunenfunden

Neben einem spannenden Rahmenprogramm erwartet die Besucher die Präsentation des VW Bulli T1, dem legendärsten und wohl liebenswertesten Bus der Welt. Ebenso emotional und interessant gestaltet sich eine außergwöhnliche Präsentation von Scheunenfunden.



Infos Webseite: https://www.kaerntnermessen.at/classic-legends; Facebook: www.facebook.com/kaerntnermessen

Rückfragen & Kontakt:

Johannes Habich, Tel: +43 664 440 41 41, Email: joha @ habichentertainment.com